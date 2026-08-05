潮新闻 2026-08-05 10:32:33

鹿城区以藤桥镇为试点，创新推出“乡村出题、高校答题”的揭榜挂帅机制。由镇政府牵头摸排各村社在产业发展、基层治理等方面的“急难愁盼”，筛选适合大学生上手、具有落地价值的项目形成“需求项目库”，面向全国高校精准“发榜”。

连日来，浙江大学丹阳青溪学园赴鹿城区暑期社会实践团（分队二）的6名成员顶着烈日穿梭在西湾草莓基地田间地头。他们不仅与农户面对面探讨“空中草莓”种植的利弊，更围绕品牌化运营、采摘体验升级及电商拓客等痛点开展实地调研。这是今年暑期以来，来到藤桥镇的第11支大学生实践队。

“过去，大学生常为暑期实践‘去哪儿、干什么’犯愁；而基层有痛点，又苦于找不到合适的年轻人。”藤桥镇党委委员蔡爱芬坦言。为打破这一信息壁垒，鹿城区以藤桥镇为试点，创新推出“乡村出题、高校答题”的揭榜挂帅机制。由镇政府牵头摸排各村社在产业发展、基层治理等方面的“急难愁盼”，筛选适合大学生上手、具有落地价值的项目形成“需求项目库”，面向全国高校精准“发榜”。

学生们在观看曹湾山遗址介绍，商讨推广方案。受访者供图

打开这份“项目库”，既有综艺短片制作、文旅IP打造、研学路线设计等易上手的“轻骑兵”项目，也有针对农作物品种改善等需要长期钻研的“硬骨头”课题。目前，已有21支暑期实践队伍成功“揭榜”出征。

“我们在学校看到了鹿城区的揭榜公告，发现项目需求与我们团队的专业特长高度契合。”丹阳青溪学园赴鹿城区暑期社会实践团（分队二）负责人潘俏祎表示，团队将立足品牌化运营、采摘体验升级与电商拓客三条路径，系统提升草莓基地附加值，推动其从单一种植向“品牌+体验+电商”融合升级。

藤桥镇林山新村新添的墙绘 受访者供图

而在藤桥镇林山新村，一幅幅生动直观的墙绘在街巷间铺展。这正是来自浙江东方职业技术学院数字商务学院“数美乡行”实践队的创作，他们将乌豆酒酿造技艺与乡土酒俗融入墙绘创作，以视觉语言讲述非遗故事，为乡村公共空间增添了浓郁的文化亮色。

为打通从社会实践到成果落地的“最后一公里”，鹿城区还配套设定丰厚的奖励及落地孵化政策。完成实践的队伍可携成果报名“青年创客挑战赛”，优秀项目将获得丰厚奖金和政策扶持。

2026年“青年创客挑战赛”启动现场。受访者供图

机制的创新，正催生出一批扎根泥土的长效成果。去年，温州科技职业学院“西湾草莓”团队通过“揭榜”入驻藤桥，利用专业优势推广草莓脱毒苗。如今，该团队已从暑期实践队“转正”为长期驻点团队，不仅建起试验大棚，还着手研发草莓酱、草莓果汁等深加工产品。

“过去草莓苗多依赖外地供应，运输挤压和病菌携带导致成活率低、减产严重。”藤桥镇浙农生态农场负责人朱金武说，使用本地培育的脱毒苗后，草莓坐果率和抗病性显著提升。

在藤桥镇四季农咖，一款由当地杂交晚籼稻米乳调配而成的“稻香拿铁”今年始终霸居销量榜首，推动咖啡馆日均销量增加了六七成。“这款爆品的诞生，正是源自去年与暑期实践队的创意合作。”主理人孔德熙透露。

团鹿城区委相关负责人表示，这是一场青春与乡村的“双向奔赴”，青年在实干中淬炼真本领，地方在借力中破解发展难题，真正实现了青年成才与地方发展的同频共振。

来 源：潮新闻

原标题： 青春与乡村双向奔赴 21支暑期实践队赴鹿城“揭榜”破题

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com