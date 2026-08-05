温州日报 2026-08-05 08:59:00

近日，第七届“温州特色伴手礼（旅游伴手礼）”评选结果出炉，38款优质产品脱颖而出，全方位展现温州文旅特色与产业魅力。

温州网讯 近日，第七届“温州特色伴手礼（旅游伴手礼）”评选结果出炉，38款优质产品脱颖而出，全方位展现温州文旅特色与产业魅力。

据介绍，本届评测共吸引全市154家企业申报223款产品。经市级初审、部门联审、公众线上投票、现场路演展示等多轮严格遴选，38款产品上榜。涵盖食品饮品、非遗文创、智能智造三大品类，融合本土风味、瓯越文化与科创特色。

食品饮品品类集结多款温州经典风味好物。作为乐清老牌特色点心，白象公记香糕榜上有名，乐清市宏锦食品相关负责人表示，香糕承载着一代又一代温州人的乡愁，企业坚持沿用传统工艺，同时优化包装适配旅游出行场景，希望游客带走一口地道的家乡甜香。备受市民喜爱的金恩凡提猪油渣也位列榜单，香酥醇厚的口感成为很多游客必买的肉食伴手礼。除此之外，陈七·温州老酒汗、芒种虾皮、烤黄花鱼、平阳黄汤等海鲜、茶饮、酒类产品，构筑起温州特色美食矩阵。

非遗文创板块新意十足，让古老瓯越技艺焕发新生。浙江造物郎文化创意有限公司的蓝夹缬作品风琴灯礼盒，将浙南古老蓝夹缬印染纹样融入现代灯具设计；温州瓯悦艺术创意有限公司推出的《秋枝》“瓯塑+AI”挂饰，依托AI辅助纹样构思，再以传统瓯塑工艺手工堆塑成型，推动千年瓯塑走出陈列展馆，转化为适宜日常馈赠的文创小品，拉近非遗与年轻群体的距离。与此同时，彩石镶嵌茶花胸针、瓯塑瓷瓶·荷韵、活字体体验装等产品，持续推动瓯窑、彩石镶嵌、活字印刷等本土传统技艺融入日常生活。

据悉，本届评选活动首次推出8款“科技特色伴手礼”。浙江硕而博科技的便携式多功能气泵灯、浙江凯迪仕实业的智能门锁、浙江起迪科技的打印机悉数入选。企业代表坦言，大众对旅游伴手礼的固有印象多停留在零食、工艺品范畴，本次科创产品入选，意味着温州制造、温州智造获得认可。依托本次评选平台，让外地游客看见温州除山水美食之外，还有实力雄厚的科创产业。

据悉，“温州特色伴手礼”评选活动开展以来，已累计推出243件本土优质特色产品，其中37件入选省级特色伴手礼名录，8件跻身长三角伴手礼榜单，品牌影响力持续向外辐射。

来 源：温州日报

原标题： 瓯味、非遗、智造齐绽放 温州新增38款“特色伴手礼”

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com