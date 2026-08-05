温州都市报 2026-08-05 10:04:00

近日，温州一名孕25周的孕妇因通宵久坐打麻将，诱发重度子痫前期合并急性心力衰竭，经急诊剖宫产救治后母亲脱离危险，但因胎儿孕周过小，家属最终放弃新生儿治疗。

温州网讯 近日，温州一名孕25周的孕妇因通宵久坐打麻将，诱发重度子痫前期合并急性心力衰竭，经急诊剖宫产救治后母亲脱离危险，但因胎儿孕周过小，家属最终放弃新生儿治疗。

据介绍，这名孕妇平日产检无明显异常，事发前受邀打麻将，从下午持续至次日清晨。全程精神高度紧绷、久坐不动，未正常进食休息，随后突发胸闷、呼吸困难，无法平躺。家属紧急拨打120，孕妇被送往温州市中西医结合医院救治。

入院时患者全身水肿，血压高达188/133mmHg，心率130次/分，血氧持续下降，双肺出现大量杂音。产科团队快速确诊为重度子痫前期合并急性心衰，母婴随时可能发生胎盘早剥、心脑血管意外，死亡风险极高。医院立刻启动危重孕产妇急救绿色通道，产科、心内科、麻醉科、新生儿科等多学科专家联合开展急救，并紧急实施剖宫产终止妊娠。术后产妇转入ICU监护治疗，目前生命体征平稳，仍在康复观察。

温州市中西医结合医院妇产科主任医师周海仙解释，重度子痫前期是产科凶险并发症，妊娠20周后高发。长期熬夜、情绪亢奋、久坐不动、作息紊乱会持续刺激全身小动脉痉挛，血压骤升加重心脏负荷，极易诱发心衰；久坐还会阻碍血液循环，减少胎盘供血，提升胎儿宫内缺氧、静脉血栓风险。

医生提醒：孕妇每日尽量保证8至10小时睡眠，杜绝熬夜；每小时起身活动，避免长时间久坐；饮食少盐少油，规范监测体重；严格按期产检，持续关注血压、尿蛋白。一旦出现头晕、胸闷、视物模糊、全身水肿加重等症状，需立刻前往医院就诊。

来 源：温州都市报

原标题： 通宵打麻将诱发危重急症 25周孕妈心力衰竭险丧命

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com