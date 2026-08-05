交易破百笔！乐清探索文旅OPC创业新模式

温州日报 2026-08-05 08:45:00

由雁荡山游客中心改造而成的约800平方米创业空间，正悄然生长为一个特殊的社区。

温州网讯 由雁荡山游客中心改造而成的约800平方米创业空间，正悄然生长为一个特殊的社区。这个自今年6月初试运行以来已聚集十余家意向入驻公司的“雁荡山OPC业态社区”，将“一人公司”模式引入文旅领域，探索“一人+AI”的新型创业路径，文旅数据产品交易量突破百笔。

与传统视频创业团队多人分工不同，OPC模式下创业者凭借AI工具补足短板，一人即可完成编剧、拍摄、剪辑、运营等分工角色，扛起创作全流程。雁荡山OPC业态社区负责人形象地称其为“景区的合伙人”。低成本、轻量化的创业模式迅速释放个体创造力：原本小众的雁荡山双珠谷经由入驻的自媒体运营，今夏一跃成为网红打卡地，收获“小九寨”美誉；“金牌飞手”林哥在台风“巴威”期间捕捉瀑布倒挂奇观，短视频全网播放量破亿，登上央视。

据悉，为强化系统性的资源支撑，乐清市融媒体中心已上架300余个珍贵短视频素材；雁荡山推出了视频数据自主生产系统，在景区现有360多路监控系统中精选、增补30余个摄像机，将视频监控内容变成“素材生产工具”，为异地OPC的营销短视频/直播、AI短剧/漫剧创作提供视频素材。截至目前，数商店铺上架视频素材、微短剧等近3000件，不到2个月交易数超百笔，营收逐月攀升。

这一创新探索拥有全方位的制度保障——《雁荡山OPC业态社区专项扶持政策》（“雁荡山十条”）。社区除提供免费工位、政策申报等基础服务外，还为创业者定制AI智能体包，使单人创作效率提升70%，并叠加算力补贴减少前期投入。同时，“文旅OPC超链”小程序整合雁荡山八大景区“吃住行、游购娱”供应链，接入非遗文创、酒店民宿、特色餐饮等多元业态，帮助创业者快速实现“内容创作+货盘链接+能力变现”的商业闭环。

近期，“雁荡山杯”文旅OPC技能大赛火热启幕，以“仙侠秘境·筑梦雁荡”为主题，开设IP营销短视频、文旅微短剧/漫剧两大赛道，全民可参与、报名零门槛。获奖者将享有官方流量扶持及长期商业合作机会。

当前，温州正加速推进“AI+文旅”融合发展。此前，我市申报的“文旅影像数据资产化赋能文化‘新三样’”及“基于文旅OPC的智能原生IP内容营销模式创新”两大项目，已入选浙江省“人工智能+文化和旅游”应用试点名单。

来 源：温州日报

原标题： 乐清探索文旅OPC创业新模式

记者 黄文毅 乐清融媒记者 吴秋秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com