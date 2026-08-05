温州都市报 2026-08-05 08:39:00

立足年产2.3万吨、产值19亿元的产业根基，这条海洋“黄金鱼”正迎来一场系统性升级——温州瞄准标准化建设发力，加速养殖模式迭代，打造区域公共品牌，助其游向更广阔的市场蓝海。

大黄鱼生态海洋牧场

温州网讯 近日，2026温州大黄鱼品牌嘉年华在园博园落下帷幕。现场集黄鱼美食、渔文化展示与农产展销于一体，上万市民涌入，掀起了一股消费热潮。

立足年产2.3万吨、产值19亿元的产业根基，这条海洋“黄金鱼”正迎来一场系统性升级——温州瞄准标准化建设发力，加速养殖模式迭代，打造区域公共品牌，助其游向更广阔的市场蓝海。

发展路线：

构建高品质全链条提升体系

市农业农村局相关负责人给出一份可持续发展的“路线图”：基于“有标贯标、缺标补标、低标提标”的原则，聚焦种苗优选、健康养殖、高质加工、冷链物流和评价认证等关键环节，构建高品质大黄鱼全链条品质提升标准体系。

此前，我市已出台《生态大黄鱼品质等级评价技术规范》，建立系统化品质分级评价机制，填补了大黄鱼品质量化评价标准的空白，有效破解“优质难优价”的行业痛点。但大黄鱼产业链仍存在部分环节标准缺失、标准层级不高等短板。市农业农村局相关负责人坦言，种质界定、养殖设施、病害防控、活鱼运输等细分领域仍需完善，下一步将围绕这些方面补齐标准，并加强与中国水产科学研究院东海水产养殖研究所合作，推动与国家行业标准协调互补。

在标准升级方面，联动市场监管部门推动现有评价规范立项升级为地方标准，同时积极申报2026年度省级大黄鱼品牌提升标准化试点项目，争取将温州大黄鱼列入《国家现代农业全产业链标准化示范基地》和《国家地理标志产品保护区》建设。科创赋能同步推进——以浙江省海洋水产养殖研究所为依托，建立从科研单位到育苗企业的快速转化通道，支持企业参与“十五五”水产新品种选育重大科技专项。同时攻坚深远海养殖装备技术，推动无底软体网箱、子母网箱、沉降式网箱等本地化适应性改造。

推出清单：

17个重点项目总投资4.5亿元

重大项目是延伸产业链、提升价值链、完善供应链的核心载体。目前，温州已梳理形成《2026年温州市大黄鱼产业高质量发展重点项目清单》，涵盖17个重点项目，总投资4.5亿元。将在洞头鹿西、平阳南麂、瑞安北麂布局三大产业园区，重点推进“华能风渔融合”等重点项目。

截至今年6月，多个项目建设有序推进。洞头区重点打造“鹿西海洋牧场综合体”，规划建设430亩主体桩基工程、2个围网基地布网工程、约8000平方米海上网箱及锚泊系统安装等，中苗养殖区现已建成投用。平阳县“新型结构深远海养殖网箱及配套设施建设”项目总体进度达95%，3个球形网箱已组装下水。总投资1.3亿元的苍南县“浙江省农业科学院苍南渔业产业化基地项目”，一期岸上养殖区主体工程全面启动，预计今年10月试运营。该项目建成后，将成为浙南规模最大、专业性最强的大黄鱼科创育种与技术示范高地，为全市大黄鱼产业标准落地、技术迭代、品质升级提供坚实平台支撑。

搭建矩阵：

提升品牌影响力与海外知名度

今年6月，“味美浙江·温州大黄鱼”高端品鉴活动登陆杭州洲际酒店，黄鱼宴正式进驻省会高端餐饮市场，打通“文化展示—标准输出—产品落地—市场运营—产业赋能”完整链条。7月，温州市大黄鱼产业联合会策划推出“瓯韵·温州大黄鱼”主题宴、“渔港夏夜”夜游系列活动，以大黄鱼美食为载体、渔业文化为内核，打造沉浸式消费场景，实现线下体验游园、线上渔品直销双向联动。

“温州大黄鱼的长远出路，在于品牌化发展。”温州市大黄鱼产业联合会会长林端萍说，无论产业体量、企业品牌化程度还是市场供应量，温州大黄鱼都是浙江高品质大黄鱼产业中的主力军，唯有持续深耕公共品牌、推动行业抱团发展，才能持续释放产业红利。

市农业农村局相关负责人介绍，温州将整合全域产业资源、统筹全域品牌布局，搭建层级清晰、联动互补的品牌发展矩阵。依托国家地理标志公共品牌核心引领，整合黄鱼岛、白龙屿、金丰等本土企业品牌资源，构建“公共品牌+企业品牌”联动发展格局。常态化开展大黄鱼进商圈、进校园、进机关、餐饮赛事、省城推介等系列活动，联动华侨职专研创中心深耕瓯菜黄鱼菜系创新，紧扣世界美食之都创建拓宽餐饮消费赛道。同时构建全媒体传播体系，依托央级媒体强化权威宣传，通过抖音、小红书等新媒体打造轻量化爆款传播内容，全方位提升品牌全国影响力与海外知名度。根据规划，2026年至2027年4月，温州将落地12场以上线下品牌推广活动，覆盖温州、杭州、北京三大核心市场。

政策持续加码、科创不断突破、行业同心聚力，这条承载海洋底蕴与渔家期盼的“黄金鱼”，正在产业高质量发展的道路上逐浪前行。

来 源：温州都市报

原标题： 从体系到矩阵 一条鱼的“升级”之旅

记者 林吉祥 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com