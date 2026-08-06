台风“白海豚”明天进入东海 “鲸鱼”“灿鸿”相继生成，形成“三台共舞”

温州都市报 2026-08-06 09:40:28

预计“白海豚”将以每小时20至25公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大。今天傍晚前，对我市及东海海域无明显影响；7日夜里到8日，台风中心移入东海后，移动速度减慢，移向不确定性增大，路径仍存在较大变数。

温州网讯 今天，台风“白海豚”继续西行，在明天移入东海后，移向不确定性增大，不过有较大可能在浙江沿海登陆。另外，继昨天凌晨第14号台风“鲸鱼”生成之后，第15号台风“灿鸿”（热带风暴级）也于昨天14时前后在距离日本东京东偏南方向约3120公里的洋面上生成，将以每小时40～45公里的速度向偏北方向快速移动，海上形成“三台共舞”局面。

“白海豚”稳定西行，明天移入东海

昨天14时，“白海豚”仍维持强台风级，中心附近最大风力减弱到14级（45米/秒）。卫星云图显示，“白海豚”结构保持完整，风眼清晰，云系覆盖约80万平方公里，近似东北三省面积。

预计“白海豚”将以每小时20至25公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大。今天傍晚前，对我市及东海海域无明显影响；7日夜里到8日，台风中心移入东海后，移动速度减慢，移向不确定性增大，路径仍存在较大变数。有较大可能在浙江沿海登陆（台风级或强台风级，12～14级），也有可能在浙江近海徘徊少动后转向北上。

为何进入东海后移向不确定性增大？

此前各方对“白海豚”后期路径的预报存在较大分歧。根据中央气象台研判，主要有两种可能影响我国的路径，一种是西行登陆型（对温州威胁最大），另一种是北上转向型。

一般来说，台风越靠近陆地沿海，移向不确定性越小，为何“白海豚”不确定性却增大？中国天气网气象分析师孙倩倩表示，作为远洋台风，“白海豚”生命史长、移动距离远，在长途西行过程中会先后遭遇多个天气系统的交替影响，引导环境的变量更多、演变更复杂。台风的移动方向主要受副热带高压外围气流控制，前期副热带高压相对稳定，“白海豚”的引导力较为集中，因此以西行路径为主。但“白海豚”进入东海后天气形势有所调整，西风槽将从我国东北一带东移南下，携带冷空气冲击副热带高压的西北侧，导致大陆高压和副热带高压断开，副热带高压减弱东撤，从而影响“白海豚”移动路径。

气象专家分析认为，“白海豚”路径和对我国的影响在今日趋于明朗。中央气象台首席预报员张玲表示，“白海豚”移动路径第一种可能性是登陆后西行减弱并转向北，在东海西行趋向长江口以南沿海，于9日前后在长江口到浙江沿海登陆，登陆时达台风级或强台风级，登陆后向偏西方向移动，强度减弱，并逐渐转向北。第二种可能性是近海转向北上或擦过，即在华东近海北上，并于10日至11日登陆或擦过江苏东部到山东半岛沿海，登陆时达强热带风暴级。

台风“鲸鱼”将被“白海豚”吞并

今年第14号台风“鲸鱼”（热带风暴级）已于昨天凌晨2时在南海中东部海面生成。昨天8时，其中心位于北纬17.1度、东经119.8度，中心附近最大风力8级（18米/秒），中心最低气压998百帕。预计“鲸鱼”以每小时5至10公里的速度向偏东方向缓慢移动，强度变化不大，并于昨天夜间至今天白天在菲律宾吕宋岛西北部沿海登陆，之后强度逐渐减弱。

“鲸鱼”将被强大的“白海豚”吞并。中国天气网首席气象分析师信欣分析指出，“鲸鱼”的前身是此前菲律宾以东的低压，减弱消散后残留云系经过吕宋岛，由于垂直风切变减小，又发展成新的编号台风。未来随着“白海豚”靠近，“鲸鱼”将会被扯散，并入“白海豚”的环流中。

从气象学角度看，这属于典型的“藤原效应”（双台风效应）。当两个热带气旋相距约1000公里时会产生相互作用。“白海豚”是强台风级，而“鲸鱼”仅为热带风暴级（8级，18米/秒），两者无论环流尺度还是能量储备都相差数个量级。弱小的一方大概率会被强大的环流拉扯、打散，最终被吞并吸收。合并之后，“白海豚”的整体环流范围将进一步扩张，尤其南侧分量会相当明显，路径也可能在合并后稍微偏南，但强度不至于再增加。

对温州而言，“鲸鱼”本身对我国近海无直接影响，其存在不会改变“白海豚”逼近华东沿海的基本态势，温州仍需高度关注“白海豚”的最终走向。

市民需要特别注意什么？

随着“白海豚”逐步靠近，偏东气流已开始持续影响温州。今天以多云到阴为主，局部有阵雨或雷雨；受台风外围下沉气流影响，市区最高气温会再次回归35℃。预计明天起，温州将有较明显的风雨过程，沿海风力将逐渐增强至9至10级。本周末将以阴雨天气为主，9日将出现阴有阵雨或雷雨，部分地区大到暴雨。

市气象部门特别提醒，台风的影响范围远不止登陆点周边，切勿忽视更广范围的灾害风险。即便台风深入内陆后中心强度逐步减弱，仍可能在山地迎风坡等特殊地形触发局地极端强降水，引发山洪、泥石流等次生灾害。建议相关部门强化海上风险管控，组织渔船回港避风；做好城市排涝与隐患整治，排查高空坠物风险；严防山区地质灾害与流域汛情，提前转移危险区群众。

广大市民应密切关注官方预警信息，台风影响时段减少外出，避开积水路段、河道、陡坡、高大构筑物。

来 源：温州都市报

原标题： “白海豚”明天进入东海

“鲸鱼”“灿鸿”相继生成，形成“三台共舞”

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com