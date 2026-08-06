温州日报 2026-08-06 09:07:47

在苍南矾山镇鸡笼山的山腰，南洋312平硐的矿硐口，不断有套着长袖外套的游客进进出出。硐内常年恒温18℃，硐外热浪翻滚——巨大的温差，让这座矿硐成了这个夏天最火爆的“天然空调房”。

温州矾矿工业遗址景区“非矾之路”系列主题活动现场（矾山镇供图）

温州网讯 连日来的温州，持续被高温“笼罩”。但在苍南矾山镇鸡笼山的山腰，南洋312平硐的矿硐口，不断有套着长袖外套的游客进进出出。硐内常年恒温18℃，硐外热浪翻滚——巨大的温差，让这座矿硐成了这个夏天最火爆的“天然空调房”。

7月16日，温州矾矿工业遗址景区“非矾之路”系列主题活动启幕。这场持续至8月底的活动，由浙江奥康文化旅游产业有限公司全程策划运营。运营方坚持“轻改造、重体验”的理念，在完整保留矿硐原始巷道、天然岩层等工业遗存风貌的基础上，对三号车间、312平硐等核心区域进行了复古氛围包装。

温州矾矿工业遗址景区“非矾之路”系列主题活动现场。 矾山镇供图

活动以工业遗产和上世纪80年代复古为主题，设有复古巨物展、矿硐奇幻剧场、矿硐集章挑战、巡游互动等游玩场景，打造适配全年龄段的沉浸式文旅体验。

走进景区，时光仿佛倒流。大型搪瓷杯、老式黑白电视机稳稳摆放在街头，角落里摆着旧式收音机，墙上贴着泛黄的生产画报和雷锋宣传画。头戴安全帽的小朋友们活脱脱一群“小矿工”，眼神里满是好奇与兴奋。远处，“哐当哐当”的声响由远及近，一辆复古小火车正沿着原生矿区的铁轨缓慢驶向矿硐。

矿硐深处更热闹。一面黑色围挡岩壁成了天然巨幕，一只长达12米的发光鲸鱼在矾石岩壁间缓缓游动，梦幻光影与粗粝矿硐形成强烈反差。不远处，地下会议室变身矿硐奇幻剧场，老矿工电声乐队演奏的旋律在硐内回荡，川剧变脸在岩壁间乍现，非遗喷火的火光照亮矿硐穹顶，近景魔术引得孩子们惊呼连连，梦幻泡泡秀在空中缓缓飘散。

“粮票集章闯关”是本次活动的一大特色。游客凭门票领取打卡手册，挑战“抓石子”“拍纸片”“踢毽子”等多款上世纪80年代经典怀旧游戏，每完成一项即可盖章，挑战成功按难度发放对应数量粮票。粮票全园区通用，可作为代金券兑换绿皮火车餐车上的怀旧冷饮、矾山肉燕，以及矿硐便利店的钙奶饼干、文创冰棒等产品。游客集齐五枚印章，还能到矿石博物馆兑换一份明矾晶体纪念品。一名带着孩子前来游玩的游客说：“小朋友在游戏里体验了矾矿文化，很有意思。”

这处矾矿遗迹承载的远不止一场“穿越”游戏。温州矾矿拥有650余年明矾采炼史，已探明明矾储量占世界的60%、全国的80%，素有“世界矾都”之称。2017年入选首批国家工业遗产，2024年列入《中国世界文化遗产预备名单》。矾山镇和温州矾矿发展集团始终坚持“保护优先、合理利用、遵循最小干预”原则，积极探索“工业遗产+旅游”“工业遗产+研学”“工业遗产+文创”融合发展。此次活动启动以来，景区7月份门票营收同比增长231%，接待游客超两万人次，抖音相关话题播放量突破千万。

来 源：温州日报

原标题： 来18℃矿硐重返“80年代” 温州矾矿百年遗产有了文旅新场景

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com