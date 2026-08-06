温州两条公路入选全国“美丽公路” 一条串联山海 一条环抱岛屿

温州日报 2026-08-06 09:07:47

日前，中国公路学会旅游交通工作委员会公布“2026年度美丽公路”名单。苍南168黄金海岸旅游公路、平阳南麂岛环岛公路同时上榜。

温州网讯 日前，中国公路学会旅游交通工作委员会公布“2026年度美丽公路”名单。苍南168黄金海岸旅游公路、平阳南麂岛环岛公路同时上榜，展示了我市交旅融合与生态公路建设的生动实践。

苍南168黄金海岸旅游公路。苍南县文广旅体局供图

苍南168黄金海岸旅游公路是浙江省生态海岸带四个先行段之一，起点位于炎亭镇崇家岙村，止于沿浦镇浙闽省界，途经7个乡镇，全段采用三级公路技术标准。沿线建设了13个特色观景驿站、70个网红打卡点、15个旅游配套停车场、74公里生态游步道和121公里滨海骑行道。

这条公路建设坚持生态优先、路景相融的理念，沿线流转土地统一种植花卉绿植，营造出疏密有致、富有韵律的沿路景观。沿线还深度融合了以金乡卫城、蒲壮所城为代表的抗倭海防文明，以及多种方言民俗文化。自2023年建成通车以来，该公路已连续获评全国首批“国家旅游公路”、全国“四好农村路”高质量发展典型案例、最受欢迎全国自驾旅游精品线路等多项荣誉。

平阳南麂岛环岛公路。平阳县融媒体中心供图

与苍南168黄金海岸旅游公路的绵长壮阔不同，平阳南麂岛环岛公路则做足精细文章。这条全长10.2公里的海岛公路，起于南麂岛新码头，止于三盘尾景区，贯穿全岛4个行政村，按四级公路标准建设，路基宽6米、路面宽5.5米。建设过程中，项目摒弃大填大挖的粗放施工模式，结合海岛山地地形精细化布线，沿线打造6处特色景观节点，同步实施示范林营建、人工造林、补植改造等林业生态工程。

目前，这条环岛公路全线边坡实现植被全覆盖，构建起完整的沿海防护林体系，基本实现“路在绿中、人在景中”。2022年，该公路获评浙江省绿化美化精品道路、特色精品道路。

这两条公路均探索出交旅融合的发展路径，有力带动了沿线经济社会发展。2025年，苍南168黄金海岸全线接待游客超1000万人次，同比增速超55%，沿线创业主体增至4000家，直接或间接创造就业岗位超1.2万个。苍南168黄金海岸还多次亮相央视等国家主流媒体，全网曝光量超10亿次，更登上2025年央视春晚系列节目，文旅带动效应明显。南麂岛环岛公路同样激活了海岛生态文旅资源，沿线民宿、餐饮、海产品产销等产业蓬勃发展。

来 源：温州日报

原标题： 我市两条公路入选全国“美丽公路” 一条串联山海 一条环抱岛屿

记者 林思思 平阳融媒记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com