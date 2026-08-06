猪肉价格跌至近三年最低 温州白条肉批发均价约14.56元/公斤

温州日报 2026-08-06 09:03:48

目前温州白条肉批发均价约14.56元/公斤，7月白条肉批发月均价较去年同期下滑近两成。

温州网讯 今年以来，猪肉价格持续低位徘徊，市民明显感到“菜篮子”轻了不少。记者近日走访温州市肉类批发交易市场、浙江东日家畜屠宰有限公司了解到，目前温州白条肉批发均价约14.56元/公斤，7月白条肉批发月均价较去年同期下滑近两成。业内分析，本轮低价源于国内生猪产能集中释放、市场供大于求，随着9月天气转凉、四季度消费旺季到来，猪价有望迎来回升。

纵观今年温州猪肉价格走势，春节成为重要分水岭。春节前，温州白条肉批发价格维持在17.09元/公斤，节后消费需求回落，肉价快速回落至12元/公斤附近，低迷行情一直延续至5月初。5月中旬行情小幅回暖，价格回升至13元/公斤区间；受供应阶段性调整带动，7月价格上行至15元/公斤，全月均价15.18元/公斤，较去年同期18.87元/公斤下跌19.6%。截至8月4日，白条肉批发交易均价约14.56元/公斤，仍处于底部震荡区间。业内称，今年猪价基本处在近三年的低位水平。

产能集中释放，是此轮猪价走弱的根本原因。据市统计局数据显示，上半年温州生猪出栏58.6万头，同比增长20.0%，本地产能释放节奏明显加快。放眼全国，国家统计局数据显示，2026年上半年全国生猪出栏3.72亿头，同比增加627万头，增长1.7%。业内人士介绍，国内大型养殖集团此前扩张的产能迎来集中出栏，叠加中小养殖户补栏，市场供给持续宽松，直接压制猪肉价格下行。

昨日，浙江东日家畜屠宰有限公司内，生产线全速运转，经严格检疫、屠宰和冷却排酸工序后，一头头裹着冷气的鲜肉随即装入冷链车，奔赴市区各大农贸市场与商超。自5月试产以来，该屠宰场产能持续爬坡，7月月屠宰量达2.4万头，目前日均屠宰量稳定在1000头左右，可满足温州主城区约三分之一猪肉消费。货源方面，约六成生猪来自山东、安徽、河南等省外地区，省内货源主要来自丽水、衢州。

猪价何时走出低谷？温州市肉类批发交易市场负责人潘国杰分析，短期市场供需依旧偏宽松，但7月以来价格已有所回暖。他预判，9月天气转凉后，开学季叠加中秋、国庆节日拉动，肉类消费将逐步回暖。进入10月—12月传统消费旺季，猪肉价格有望迎来年内阶段性高点，行业有望重回合理盈利区间。

来 源：温州日报

原标题： 猪肉价格跌至近三年最低 我市白条肉批发均价约14.56元/公斤

记者 邓帆慧 通讯员 王翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com