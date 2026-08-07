浙江日报 2026-08-07 08:27:00

8日6日，台风“白海豚”逐步靠近，温州沿海风力逐渐增强。6日12时起，温州启动防台风四级应急响应。温州市防指早在2日已发布做好防台准备工作的通知，连日来调研调度并部署防台工作，未雨绸缪打好防御台风主动仗。

8日6日，台风“白海豚”逐步靠近，温州沿海风力逐渐增强。6日12时起，温州启动防台风四级应急响应。坚持早谋划、早部署、早落实，温州市防指早在2日已发布做好防台准备工作的通知，连日来调研调度并部署防台工作，未雨绸缪打好防御台风主动仗。

在港避风的渔船。图源苍南县融媒体中心

6日中午，苍南县霞关镇共富服务中心主任施希春又来到霞关码头巡查，帮助渔民加固渔船。在霞关镇渔船点验中心，监控大屏实时显示各船舶所在位置，并不断更新数据。施希春介绍，该镇共有185艘渔船在港，由于本地渔港避风条件有限，提前摸排统计移泊船舶清单，统一申报，异地移泊审批现已全部落实。截至6日，温州2416艘海洋渔船归港避风。

共享联盟·龙港 谢秀长 摄

当前正值瓜果成熟采收关键期，不少农作物待收，温州各地开展防灾保收工作。在龙港云岩社区的温州百地轩种植专业合作社，连片的葡萄藤挂满成熟果实，种植户李明日对大棚进行全面检查和加固，“目前已经采收了五六亩地，还有十余亩成熟葡萄仍挂枝待采。”他说。面对紧迫的防灾助农形势，龙港市农业农村局组织人员深入田间地头、种植基地指导农户细化大棚加固、田间排水等举措，同时帮助对接市场资源、拓宽销售渠道，全力帮助农户抢收减损。

温州市公用集团排水公司供图

温州市公用集团排水公司供图

当天，温州还开展各类风险隐患排查，聚焦地质灾害、小流域山洪、在建工地、危旧房、重点场所、暑假旅游、城市运行、交通出行，清单式开展排查整治。并且，前置救援力量，准备应急物资，提前制定人员梯次转移方案，确保避灾安置场所建筑安全、消防安全。截至6日，温州176支“排水橙”防汛抢险队伍到岗到位，完成市区下穿隧道、主次干道及排水泵站巡查。各县（市、区）水利工程应急抢险队伍500余人，确保水库山塘大坝安全。城市修剪加固行道树4000棵，排查在建工地700余个次。

来 源：浙江日报

原标题： 加固渔船 排查风险 温州未雨绸缪打好防御台风主动仗

记者 王艳琼 赵琛璋 通讯员 蔡天樯

本文转自：温州新闻网 66wz.com