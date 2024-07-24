头条市委市政府对13号台风“白海豚”防御应对工作进行再部署再落实

张振丰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委、省政府部署要求，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的思想准备和工作准备，落实落细科学梯次防御，切实维护人民群众生命财产安全。