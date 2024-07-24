张振丰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委、省政府部署要求，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的思想准备和工作准备，落实落细科学梯次防御，切实维护人民群众生命财产安全。
昨天下午，省委常委、市委书记张振丰在市气象局、市农业农村局调研调度，并部署第13号台风“白海豚”防御工作。
张振丰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省委、省政府部署要求，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的思想准备和工作准备，落实落细科学梯次防御，切实维护人民群众生命财产安全。
8月6日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，鹿城区召开续会。
8月6日，瓯海区召开防汛防台工作调度会，第一时间传达落实市防汛防台相关会议精神，研判第13号台风“白海豚”最新走势、风险特点，全面部署防汛防台各项工作。
8月5日下午，洞头区委区政府召开会议，研判部署今年第13号台风“白海豚”防御应对工作。
8月6日上午，乐清市委市政府召开会议，就防御应对13号台风“白海豚”工作进行再部署、再落实。
8月6日，在省、温州市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会召开后，瑞安市委书记李剑锋第一时间主持召开防御应对13号台风“白海豚”会商研判会，研判台风最新走势，细化落实各项防汛防台举措，对全市防御工作进行再部署、再压实、再推进。
8月6日，永嘉县召开第13号台风“白海豚”防御应对工作部署会，贯彻落实省市部署要求，再部署再落实永嘉县防台工作。
8月6日，在省、市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，文成县召开续会，视频连线各乡镇，分析研判台风发展态势，对文成县防汛防台各项工作进行动员部署。
8月6日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，平阳县召开续会。
8月6日上午，省市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议召开后，泰顺县委书记张银贵主持召开续会，对全县防汛防台工作进行再部署再强调再落实。
在省、市防汛防台视频调度会结束后，8月4日，苍南县召开全县防御第13号台风“白海豚”工作连线会。