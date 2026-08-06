温州启动防台风Ⅳ级应急响应与突发地质灾害Ⅳ级应急响应

温州新闻网 2026-08-06 12:00:00

经会商研判，市防指决定于8月6日12时启动防台风Ⅳ级应急响应，根据市自然资源和规划局建议，同步启动突发地质灾害Ⅳ级应急响应。

温州网8月6日讯（记者 诸葛之伊）记者从温州市防指了解到，根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于8月6日12时启动防台风Ⅳ级应急响应，根据市自然资源和规划局建议，同步启动突发地质灾害Ⅳ级应急响应。

今年第13号台风“白海豚”（强台风级）今天（6日）08时中心位于温州偏东方向约1300公里的洋面上，中心附近最大风力14级。预计“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强。最大可能9日下午到10日在浙江沿海登陆（台风级或强台风级），不排除在浙江近海转向穿过舟山群岛的可能性。

受其影响，预计6日夜间我市沿海风力逐渐增强，7日增强到9-11级局部12-15级，8日起我市将有大雨暴雨天气。

本文转自：温州新闻网 66wz.com