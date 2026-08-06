温州日报 2026-08-06 08:37:52

随着今年第13号台风“白海豚”逐渐逼近，温州沿海防风防汛压力增大。截至8月5日17时，位于龙港的国家级中心渔港舥艚渔港启动渔船避风保障工作，已有600余艘渔船在港避风。

温州网讯 随着今年第13号台风“白海豚”逐渐逼近，温州沿海防风防汛压力增大。截至8月5日17时，位于龙港的国家级中心渔港舥艚渔港启动渔船避风保障工作，已有600余艘渔船在港避风。

渔船有序进入舥艚渔港。图片由龙港融媒提供

5日，记者在舥艚渔港看到，航道内船只往来有序，进港渔船在工作人员引导下依次靠泊。为保障渔船安全停泊，龙港市海洋与渔业执法大队工作人员坚守一线，引导渔船安全入港。

舥艚渔港内渔船有序进港停放。

作为国家级中心渔港，舥艚渔港具备15级以上防风抗浪能力，成为周边渔船防台避风的重要保障。此次进港避风的渔船，主要来自苍南和平阳两地。“舥艚港避风条件特别好，停在这里安全，回去就能睡个好觉了。”浙苍休66666船老大林开会说，能够提前进港避风，心里踏实了不少。

自8月4日凌晨起，龙港全面启动防台应急预案。针对大量渔船集中避风情况，工作人员实行统一调度、科学安排，对每艘进港渔船的锚泊状态、停靠间距等进行巡查，确保港内秩序安全稳定。在停泊方式上，舥艚渔港采用“船靠船、船连船”的并靠模式，通过多船缆绳连接，形成整体防护结构。

“船靠船停泊，主要是利用船舶自身重量形成稳定支撑，同时结合锚链、缆绳的约束作用，增强整体抗风效果。”龙港市海洋与渔业执法大队大队长章圣晓介绍。

来 源：温州日报

原标题： 台风“白海豚”逼近 600余艘渔船集结舥艚渔港

记者 潘圆 通讯员 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com