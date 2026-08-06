牛！温州娃捧回全国青少年人工智能大赛一等奖

温州日报 2026-08-06 09:16:01

近日，首届全国青少年人工智能大赛决赛在上海落幕。来自温州市未来小学教育集团的六年级学生林艾迪斩获全国一等奖。

温州网讯 近日，首届全国青少年人工智能大赛决赛在上海落幕。来自温州市未来小学教育集团的六年级学生林艾迪斩获全国一等奖，也是本届赛事“人工智能基础知识”赛道，浙江赛区小学组唯一闯入全国总决赛的选手。

本届大赛共有4.6万名学生参赛，850余名选手晋级决赛，设人工智能基础知识、工具应用、驱动科学、具身智能、大语言模型应用五大前沿赛道。林艾迪一路过关斩将，最终站上决赛场。他以《AI如何突破人类深海探索极限》为题，将“图像识别”与“强化学习”算法融入深海探测器“AI大脑”方案，并独立用纯代码开发“网页版深海压力数据看板”，把复杂的流体力学压强公式转为动态交互模拟，凭现场演示加答辩获评委一致赞赏。

作为全国AI教育试点校，温州市未来小学教育集团面向一至六年级学生开设三阶人工智能课程，涵盖创意编程、无人机、AIGC创作等。学校还以“AI小先生”为课程品牌，着力培养学生的创新思维、实践能力和人工智能素养。近两年，该校学生在各级人工智能、创客类竞赛中斩获佳绩，获得国家级、省级奖项百余项。

来 源：温州日报

原标题： 全国青少年人工智能大赛 温州娃捧回一等奖

记者 洪越风 瓯海融媒记者 吴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com