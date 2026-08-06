温州日报 2026-08-06 09:07:46

今年暑期，机场已累计安全护送超5000名无成人陪伴儿童出行，较去年同期增长超22%，创历史新高。

温州网讯 昨天下午，温州龙湾国际机场T2航站楼出发大厅人潮涌动，9岁的雷翔宇牵着5岁的妹妹雷依诺，带着父母亲的再三叮嘱，在机场地勤人员的全程陪护下，从容通过安检、登机，踏上返回重庆万州的旅途。

据悉，今年暑期，机场已累计安全护送超5000名无成人陪伴儿童出行，较去年同期增长超22%，创历史新高。

温州作为民营经济重镇，汇聚了大批外来建设者。每逢暑假，不少“新温州人”子女来温团圆，儿童独自乘机逐渐成为常态化出行选择。一张张稚嫩的“单飞”面孔，既是城市人口活力的生动体现，也是城市温暖包容的真实写照。

雷家兄妹的父亲告诉记者，夫妻俩常年在温州打拼，没时间抽身亲自送孩子回老家。“现在机场无陪服务特别成熟，全程有人照看、专人护送，我们家长完全放心，关键还省下一笔机票钱。”雷先生直言道。

据机场问询处工作人员周俏茹介绍，针对日益增多的“单飞”小乘客，机场持续迭代便民举措，推出专属身份挂牌、醒目行李标识贴纸，让每一位“小候鸟”全程可识别、可追踪、可看护。同时，今年暑运全新上线“单飞”儿童信息线上预填功能，家长手机端即可提前录入信息，现场一键出单，省去手写填表、排队等候的繁琐。

另据机场地勤部服务科科长张雷介绍，今年东航、南航、国航等主流航司主动升级保障政策，将单航班“单飞”儿童名额放宽至12至15名。

来 源：温州日报

原标题： 温州机场暖心护航暑运归途 5000余“小候鸟”从容单飞

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com