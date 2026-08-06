温州日报 2026-08-06 09:07:48

盛夏时节，项目建设热潮涌动，乐清大地处处涌动着实干奋进的蓬勃生机。

温州网讯 盛夏时节，项目建设热潮涌动，乐清大地处处涌动着实干奋进的蓬勃生机。近日，乐清经济开发区的常安国际数智产业园施工现场一派繁忙景象，塔吊长臂舒展、车辆往来穿梭，数百名工人头戴安全帽抢抓工期——绑扎钢筋、支设模板、浇筑混凝土，各项工序环环相扣、有序推进，两栋主体建筑稳步拔高、初具雏形。

作为省“千项万亿”重点工程，常安国际数智产业园总建筑面积28万平方米，规划建设5栋研发生产用房及1栋生产辅助用房。项目建成后，将重点引入电气、电子、新能源、高端装备制造等主导产业，打造集技术研发、智能制造、仓储物流、产品展示于一体的复合型产业高地。

“园区采用分层垂直产业空间规划，打造‘上下楼即上下游’的特色产业生态，将有效降低企业生产、协作、流通综合运营成本。”常安集团有限公司相关负责人介绍。区别于传统单一标准化厂房，常安国际数智产业园专注产业链延链、补链、强链，推动产业从“分散布局”向“集群共生”转变。“项目进展十分顺利，离不开相关部门在立项审批、方案设计等环节的靠前服务与大力支持。”该负责人说，项目于去年11月启动桩基施工，目前两栋主体建筑已初具规模，预计明年10月正式投产。

重点项目是经济发展的“压舱石”。记者从乐清市发改局了解到，今年上半年，乐清重大项目建设提速增效、成果丰硕，20个省“千项万亿”项目、125个温州“百项千亿”项目分别完成年度投资的71.5%和82.0%，均超过时序进度。

重大项目提速攻坚，企业增资扩产同样热潮涌动。在蒲岐镇的浙江联和电子有限公司精密电子元器件智能化科技园建设现场，打桩机隆隆作响，桩基施工正酣，预计8月下旬可完成桩基施工。该项目于今年5月进场，将建设综合厂房与宿舍楼，计划2028年7月底竣工投产。

据悉，浙江联和电子深耕电子元器件领域多年，企业发展态势稳健，海内外市场版图持续拓展。随着业务规模不断扩大，原有厂区空间不足、产能受限的瓶颈愈发突出。“我们通过‘数据得地’机制顺利拿地，新厂房投产后将年产30亿只连接器。”企业相关负责人介绍，新项目将引入智能机器人，实现物料自动化转运与产线协同作业，进一步提升生产智能化、数字化水平。

产业提质升级，要素保障先行。近年来，乐清持续优化产业发展生态，完善产业配套、强化土地、审批、服务等全链条要素保障，助力企业转型升级、创新突破，吸引了越来越多的市场主体选择扎根乐清、迭代生长。记者从乐清市经信局获悉，今年上半年，乐清增资扩产项目新增开工数85个，竣工投产50个，为乐清经济高质量发展注入源源不断的强劲动能。

来 源：温州日报

原标题： 乐清重大项目建设跑出“加速度”

记者 程源 乐清融媒记者 周秀静 通讯员 叶子昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com