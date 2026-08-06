温州日报 2026-08-06 08:36:29

为提早做好防台避险工作，8月5日，温州南麂岛、北麂岛开展人员转移工作，共转移1764人离岛上岸。

温州网讯 为提早做好防台避险工作，8月5日，温州南麂岛、北麂岛开展人员转移工作，共转移1764人离岛上岸。

5日下午2时，今年第13号台风“白海豚”中心正位于距离琉球群岛那霸市偏东方向约970公里的洋面上，中心附近最大风力达14级，预计将以每小时20-25公里的速度向西偏北方向移动。

南麂岛是温州热门旅游目的地，暑期正值旅游旺季，岛上游客流量激增。8月5日，温州海事部门联合属地政府，紧急开展南麂、北麂海岛人员转移避险工作。截至当日17时，南麂岛1698人、北麂岛66人已全部安全转移。目前，两条海岛客运航线已全面停航避风。

防御台风“白海豚”，北龙、北麂等海岛400多名游客分批撤离海岛（图源瑞安发布）

人员转移期间，温州海事局出动主力海巡艇，在桥区、进港航道等关键水域为客船护航。执法人员驻守客运码头，维护旅客登离船秩序，从严查处客船超载、夹带危险品等违法违规行为。同时，执法人员运用无人机护航客船进出港，并依托AIS、雷达等设备实时监测船舶动态，及时提醒过往船舶避让，保障人员转移工作安全有序推进。

来 源：温州日报

原标题： 台风“白海豚”逼近 南麂北麂转移撤离1764人

记者 潘培期 通讯员 尤川川

本文转自：温州新闻网 66wz.com