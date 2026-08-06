温州启动水上防台Ⅲ级应急响应
温州发布 2026-08-05 20:28:00
随着今年第13号台风“白海豚”（强台风级）逼近，经研究，温州市水上防台分指决定于8月5日20时启动水上防台Ⅲ级应急响应。
温州网讯 今年第13号台风“白海豚”（强台风级），8月5日17时中心位于北纬25.8°、东经136.9°，即距温州以东南方向约1626公里的洋面上，中心气压955百帕，近中心最大风力14级，目前正以20-25公里/小时的速度向偏西方向移动。经研究，市水上防台分指决定于8月5日20时启动水上防台Ⅲ级应急响应。
一、提高思想认识。密切跟踪关注台风“白海豚”动态，坚决克服麻痹松懈思想，按照台风正面登陆准备，落实各项防台安全措施。
二、落实防台措施。各地要充分研判水上防台形势，牵头抓好涉岛涉海旅游管理，做好乡镇纳管船舶管控，防范冒险出海或上岛活动，防范非客船载客行为发生。各成员单位要按照防台预案要求做好交通运输船舶防台工作、涉渔船舶和海上养殖防台工作等各自条线防台相关工作。各扣押单位抓住窗口期再次检查所属扣押船舶防台措施落实情况，船上人员撤离上岸。
三、加强值班值守。要切实加强应急值班，保持信息畅通，确保船艇、设备等处于随时可用状态，做好应急处置准备工作。
来 源：温州发布
原标题： 温州启动水上防台Ⅲ级应急响应
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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