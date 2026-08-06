泰顺发布 2026-08-06 10:13:03

8月5日，泰顺县委工作务虚会暨县四套班子月度工作交流会召开。

8月5日，泰顺县委工作务虚会暨县四套班子月度工作交流会召开。泰顺县委书记张银贵在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，聚焦“落实”二字，深入实施“1611登峰行动”，大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，确保高质量完成全年经济社会发展目标任务，为“十五五”发展实现精彩开局奠定扎实的思想基础和工作基础。

陈钷、雷全勉、赖立峰、林建丰等泰顺县四套班子领导出席会议。

会议通报了上半年经济运行情况及下步工作打算、平安泰顺建设情况及下步工作打算；相关泰顺县领导结合分管领域，围绕 “强城、强产、强文旅，创新、创富、创未来”等方面，针对制约全县经济社会发展的重点难点问题深入讨论，逐一提出务实对策与推进建议。

张银贵指出，上半年，各乡镇各部门迎难而上、承压奋进，持续打开跨越赶超高质量发展新局面，展现了“争先创优”的昂扬斗志，彰显了“攻坚破难”的实干风采，汇聚了“团结奋进”的强大力量。下半年，全县上下要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，认真落实省委市委工作要求，进一步坚定信心、保持定力，全力以赴抓发展、惠民生、保平安，圆满完成全年经济社会发展目标任务，奋力交出“十五五”开局之年的精彩答卷。

张银贵强调，要强化党建统领，在严守纪律规矩底线的前提下持续激发干事创业活力，练就会干事、干成事、不出事的过硬本领，善于在多目标平衡中寻找最优解，以更高标准、更实举措、更严要求推动各项工作落地见效。要强化创新驱动，让抓创新成为一种工作习惯，破除传统路径依赖，把创新贯穿产业发展、项目推进、基层治理全过程，合法合规探索发展新路径，以创新驱动打开高质量发展新局面。要强化实干为先，把全部的心思和精力放在谋发展、抓改革、破难题上，把资源力量汇聚到提升县域发展活力和综合竞争力上，把实干实绩体现在发展成效和群众体感上，进一步激发干事创业的精气神和浓厚氛围。要强化解题意识，坚持从问题上看发展，从短板上找出路，通过数据波动看清发展本质，主动靠前破解结构性、素质性、体制性深层次矛盾，把化解各类发展难题作为走出发展困境、实现稳步增长的突破口。要强化效能保障，清醒认清区域竞争“不进则退，慢进也是退”的严峻形势，深入践行 “马上就办、真抓实干” 工作作风，紧盯发展大事、改革难事、民生实事、安全要事持续攻坚，以实打实的工作成效检验履职成色。

张银贵强调，要聚力经济稳增长、培育新动能，常态化强化经济运行调度和分析研判，全力推进产业培育、项目建设、招大引强、消费提振，充分发挥县域资源禀赋，积极布局低空经济、商业航天、绿色算力等新赛道，建强省级经开区、推动产业集聚发展，提速推进苍泰高速、通用机场等重大项目建设，厚植经济稳进提质动力支撑。要聚力民生优供给、提升获得感，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，坚持“五路并进”促增收，高效落地增收创富25项举措，深化低收入家庭集成帮扶改革，扎实推进基本公共服务一体化，用心用情服务“一老一小一弱”，不断增强群众获得感幸福感安全感。要聚力平安保稳定、夯实硬根基，更好统筹发展和安全，坚持“重心下移、力量下沉”，扎实做好安全生产、矛盾调处、生态保护等各项工作，当前尤其要严阵以待防御第13号台风“白海豚”，紧盯地质灾害点、山塘水库、旅游景区、城市运行、文物安全、道路交通等重点部位和关键环节，强化风险隐患排查化解，加密监测预警预报频次，完善人员转移预案，前置应急物资配备，压实值班值守与督导责任，全力守护群众生命财产安全。

张银贵要求，泰顺县上下要树牢“时时不容松懈”的紧迫感，保持“处处争先创优”的进取心，锤炼“事事落实到位”的执行力，牢固树立“没有走在前列就是风险、就是失职”的争先意识、责任意识，主动扛起硬任务、啃下硬骨头，确保各项工作任务落细落实，推动形成“部署一件、推进一件、落地一件、见效一件”的完整闭环，以实实在在发展成效圆满完成全年各项目标任务。

来 源：泰顺发布

原标题： 县委工作务虚会暨县四套班子月度工作交流会召开

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com