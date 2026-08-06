乐清发布 2026-08-06 17:17:44

8月6日上午，乐清市委市政府召开会议，就防御应对13号台风“白海豚”工作进行再部署、再落实。

8月6日上午，乐清市委市政府召开会议，就防御应对13号台风“白海豚”工作进行再部署、再落实。乐清市委书记戴旭强在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，始终把风险想在前、预案做在前、工作干在前，做细做实各项防御准备工作，牢牢掌握工作主动权，全力筑牢防汛防台严密防线，坚决守护人民群众生命财产安全。

乐清市领导胡立左、林益正、金杰、陈万钦等参加会议。

戴旭强强调，要提高思想认识，进一步树牢底线思维、极限思维，清醒认识到做好防御台风工作的严峻性复杂性艰巨性，从最坏处着眼，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的准备，以过硬担当、饱满状态、最快速度做好防风、防雨、防涝及防次生灾害等工作，切实守牢“三条底线”，努力实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

戴旭强要求，工作措施要到位，紧盯“八张风险清单”，聚焦海上、人员转移、在建工程等重点领域和关键部位，周密细致开展风险隐患排查整治，一表统管、动态清零，全面落实各项防御措施，以工作的确定性应对风险的不确定性。

责任落实要到位，要以“时时放心不下”的责任感，落实“1833”联合指挥体系，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，确保指挥调度科学高效、指令传递畅通无阻、工作举措落地见效，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

人员力量要到位，提前预置应急抢险救援力量和物资装备，强化基层党员干部队伍和电力、通讯、医疗、市政等专业队伍备勤备战，发挥村社干部“吹哨人”作用，健全完善群防群治体系，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。

会议以视频形式开至各乡镇（街）和功能区。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委市政府召开会议部署13号台风“白海豚”防御应对工作

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com