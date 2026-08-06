鹿城发布 2026-08-06 16:04:00

8月6日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，鹿城区召开续会。

8月6日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，鹿城区召开续会。鹿城区委书记张崇波强调，要深刻领悟习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省市决策部署，立足台风“白海豚”正面登陆的最不利情况，坚持“一个目标、四个宁可”，将科学梯次防御贯穿防台全过程，抢抓台风登陆前的宝贵“窗口期”，以最高标准严阵以待、以最严要求查漏补缺、以最实举措筑牢防线。鹿城区领导何占宇、张伟、叶恒坚、周岷出席会议。

张崇波指出，第13号台风“白海豚”正以强台风之势逼近，强度等级高、影响范围广、时间跨度长。要坚持人民至上、生命至上，严格对照“八张风险清单”，逐领域过筛、逐链条排查、逐点位整治，按照“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等要求，构建统一指挥、整体协同、一体作战的防台格局，牢牢守住“三条底线”。

张崇波强调，要高度重视防御工作，以决战决胜的姿态、敢打必胜的信心，全力下好先手棋、打好主动仗，确保各项防御举措抢在风雨之前。要做好风险隐患排查，紧盯涉海涉渔、地质灾害隐患点、山塘水库、在建工地、危旧房屋、旅游景区等重点部位，开展拉网式、地毯式隐患排查。要切实加强应急准备，坚持“宁可备而不用，不可用而无备”，选好用好避灾安置点，分级分类细化人员转移方案，提前布防抢险力量和物资装备、调试维护设施设备。要全力压实各方责任，全面启动“1833”联合指挥体系，刚性落实值班值守制度，压紧压实包保责任制，按照“两直一白”要求及时发布预报预警信息，多渠道滚动发布台风动态和避险提示，做到预警到户、通知到人。

根据《温州市鹿城区防汛防台抗旱应急预案》，鹿城区防指决定于6日13时启动防台风IV级应急响应。同时根据《温州市鹿城区突发地质灾害应急预案》和市自然资源和规划鹿城分局建议规定，鹿城区防指决定同步启动突发地质灾害IV级应急响应。

来 源：鹿城发布

原标题： 鹿城研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com