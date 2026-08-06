从小区风景线到居民心病 温迪锦园“棕榈树僵局”该如何破解？

温州晚报 2026-08-06 09:28:00

近日，鹿城区南汇街道温迪锦园小区居民通过新闻热线向记者反映，自家小区内多棵高大的棕榈树存在安全隐患。

温州网讯 今年第13号台风“白海豚”（强台风级）逐步向我国华东沿海靠近。近日，鹿城区南汇街道温迪锦园小区居民通过新闻热线向记者反映，自家小区内多棵高大的棕榈树存在安全隐患。

昨天，记者牵线搭桥，联系鹿城区南汇街道春秋社区、鹿城区综合行政执法局南汇执法中队的工作人员一同来到温迪锦园小区。走访得知，这些高达6层楼的庞然大物，落叶曾砸坏过车辆，砸碎过居民家玻璃，台风天更让人提心吊胆。砍伐，于法无据，迁移，费用高昂。曾经是小区初建时亮丽风景线的它们，如今成了居民们的“心病”。

现场走访

小区棕榈树成了隐患

当天下午，春秋社区党委书记张小芬走在最前面带路，她熟门熟路地领着大家穿过小区步道，一边走一边介绍：“19栋那边5棵，11栋这边2棵，小区的棕榈树就在这两处。”

来到19栋旁，几棵高耸的棕榈树立刻吸引了所有人的目光。它们的高度远超旁边的居民楼，目测约有6层楼高，树冠枝叶茂盛，与居民楼仅两三米之隔。记者现场初步测量，这几棵棕榈树树干粗细不一，最粗的直径未超过50厘米，细的有25厘米左右。

“掉下来的叶子有三米多长，十多斤重，上面还带着倒刺，这要是砸到人身上，后果不堪设想。”小区业委会主任胡女士指着棕榈树顶端的叶片，语气中满是担忧。她告诉现场的执法人员，去年这里就曾发生过叶片坠落的事，险些砸中路过的孩童，还砸坏了停在树下的汽车。而11栋旁的境况更为糟糕，那两棵棕榈树的落叶已多次“破窗而入”，砸碎了一楼住户的玻璃。

小区绿化工人吴师傅深知这些树的“脾气”。他说：“棕榈树很特殊，不能像其他树一样修剪，顶部一剪就死了。”吴师傅介绍，因为只能修剪侧边叶片，所以树会一直长高，才有了如今这“参天”的隐患。他介绍，在上个月的修剪排查中，他们发现19栋的5棵树里，有2棵内部已出现腐烂，3棵有裂痕，“风大的时候，树冠摆动幅度将近两米，看着都心惊。即使对树干加固，如果遇到强台风，依然存在拦腰折断的风险。”

能否砍伐？

申请未通过陷入僵局

面对居民的担忧，春秋社区和小区业委会一直在寻求解决方案。张小芬告诉记者，社区多次收到温迪锦园居民的反映，现场查看后多次与业委会沟通，主动向居民普及小区树木砍伐的审批流程。“我们建议业委会按程序向园林部门提交申请，社区也帮着一起联系对接。”

业委会主任胡女士表示，业委会向园林部门递交过砍伐申请，但工作人员现场评估后认为树木长势良好，未达砍伐标准，申请未能通过。

不过事情并没有就此搁置。张小芬介绍，社区一方面继续做好居民的沟通解释工作，一方面在台风“巴威”来临前，建议业委会在树下拉起警戒线，做好应急防护。

“社区帮了我们不少忙，对接部门、解释政策、协调各方，没有他们牵线搭桥，我们自己真不知道从哪入手。”胡女士说。但现实困难依然摆在眼前。胡女士算了一笔经济账。“我们向绿化公司咨询过迁移事项，一棵树迁移费就要五千多块，价格太过昂贵。而且小区道路狭窄，大型吊车根本进不来，迁移操作难度也极大。”

胡女士说：“我们能理解园林部门的考量，但安全隐患是实实在在的。”胡女士坦言，大部分居民希望直接砍伐以绝后患，但擅自砍伐是违法行为。

部门回应

努力寻求破题之道

针对小区居民的诉求，鹿城区综合行政执法局南汇执法中队相关负责人介绍，处理小区树木属于业主共同决定事项，根据《民法典》第278条规定，业主共同决定事项，应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决。

同时，依据《温州市城市绿化条例》规定，擅自砍伐城市树木是被明令禁止的。严重影响居民采光、通风和居住安全，或对人身安全或者其他设施构成威胁，且树木无迁移价值的，确需砍伐的，应当向城市绿化行政主管部门提出申请。

“目前来看，这几棵棕榈树是否完全符合砍伐标准，还需要进一步研判。”该负责人强调，小区树木属于全体业主的财产，其处置必须依法依规进行。鹿城区综合行政执法局相关负责人表示，针对小区棕榈树存在的具体风险问题，接下来将会同相关部门展开专题研讨，希望找到一个既符合规定又能切实消除安全隐患的办法，破解棕榈树难题。

一边是居民头顶悬着的“达摩克利斯之剑”，一边是城市绿化保护的“红线”，如何权衡和破局，考验着城市管理者的智慧。

来 源：温州晚报

原标题： 曾经是小区一道靓丽的风景线，如今却成为居民们的“头顶之忧”

温迪锦园“棕榈树僵局”该如何破解？

记者 张琼冉/文 李立/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com