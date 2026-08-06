温州市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应
温州水利 2026-08-06 15:16:21
今年第13号台风“白海豚”（强台风级）今天（8月6日）11时其中心位于距离温州偏东方向约1260公里的洋面上，近中心最大风力14级（42米/秒），中心气压955百帕。预计“白海豚”将以每小时20公里左右的速度向偏西方向移动，较大可能于9日下午到10日在浙江沿海登陆（台风级或强台风级，12～14级），也不排除在浙江近海转向穿过舟山群岛北上的可能性。受其影响，8日起我市将有大雨暴雨天气。
▲今年第13号台风“白海豚”路径概率预报图
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月6日14时启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应。
来 源：温州水利
原标题： 市水利局启动水旱灾害防御（防台）Ⅳ级应急响应
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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