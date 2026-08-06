瓯海发布 2026-08-06 17:14:26

8月6日，瓯海区召开防汛防台工作调度会，第一时间传达落实市防汛防台相关会议精神，研判第13号台风“白海豚”最新走势、风险特点，全面部署防汛防台各项工作。

8月6日，瓯海区召开防汛防台工作调度会，第一时间传达落实市防汛防台相关会议精神，研判第13号台风“白海豚”最新走势、风险特点，全面部署防汛防台各项工作。瓯海区委书记刘云峰强调，要树牢底线思维、极限思维，摒弃麻痹思想和侥幸心理，严格落实科学梯次防御，抓实抓细做好防汛防台各项工作，全力守护人民群众生命财产安全。瓯海区领导季湘荣、林蔓、胡晓立、金海敏参加会议。

刘云峰指出，面对复杂多变的台风态势，要保持高度思想警醒，坚决贯彻“四个宁可”重要理念，按照“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等要求，全面做到思想重视到位、人员部署到位、责任压实到位、措施落实到位，以全方位、确定性的工作举措，有效应对台风天气的不确定性风险。要全方位加强风险排查整治，抢抓台风防御关键“窗口期”，紧盯地质灾害隐患点、山塘水库、小流域山洪、在建工地、危旧房、养老机构、文旅场所等关键部位，同步抓实城市运行领域风险防控工作，持续加密巡查频次，及时推进隐患整改整治，确保各类风险隐患看得见、能化解、管得住。

刘云峰强调，各相关单位要密切跟踪台风路径变化，实时监测雨情、水情、风情，分梯次、分阶段科学施策、精准防控，做到科学研判、有序处置、闭环落实。要前置应急防御力量、备足备齐防汛应急物资，细化优化应急预案，全面提升应急抢险和处置保障能力。始终坚持以人为本、生命至上原则，精准摸排重点风险区域人员情况，分批次、有序组织群众转移，做到应转尽转、应转早转，坚决守住人员安全底线。要层层压实工作责任，健全联动保障体系，严格落实值班值守制度，确保防汛防台指令高效传达、落地执行，凝聚全域防台工作合力。要持续强化气象监测会商和预警信息发布，广泛开展台风防御科普、避险知识宣传引导，不断提升群众自主防范意识和自救互救能力，全力保障辖区社会大局平稳有序。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区部署第13号台风“白海豚”防御工作

记者：黄冰娥 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com