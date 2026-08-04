温州日报 2026-08-04 08:06:07

昨天，市委市政府召开会议研判部署今年第13号台风“白海豚”防御应对工作。

温州网讯 昨天，市委市政府召开会议研判部署今年第13号台风“白海豚”防御应对工作。省委常委、市委书记张振丰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，按照省委、省政府部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，坚持人民至上、生命至上，做到防御措施早谋划、早部署、早落实，未雨绸缪打好防御台风主动仗，全力守护人民群众生命财产安全。

在市防汛防台抗旱指挥部，市领导听取台风“白海豚”发展动态、未来走势和防御应对准备情况汇报，并与市防指成员单位分析研判防台形势，部署当前重点任务。张振丰指出，第13号台风“白海豚”目前强度级别高、路径不确定、预报周期长。全市上下要坚持底线思维、未雨绸缪、关口前移，扎实落实防御台风各项准备工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”。

张振丰强调，要抢抓“窗口期”，加快风险排查治理，紧盯海上和沿海区域、地质灾害点、小流域、山塘水库、旅游景区、城市运行等重点部位，对照清单逐项查漏补缺，加强清单外风险防范区动态巡查，做到隐患早发现、风险早管控、问题早清零。要加强监测预报预警，坚持“预判在前、预警在前、处置在前”，加强动态分析研判，根据雨情、水情、汛情适时调整响应等级。要细化完善各类预案，细致做好人员转移准备工作，前置应急物资和救援力量，加强基层应急演练，牢牢把握防台工作主动权。要构建群防群治格局，高效运行“1833”联合指挥体系，落实市县乡村四级包保责任制，多渠道滚动发布台风动态和避险提示，形成全社会共同参与防汛防台的浓厚氛围和强大合力。

市委副书记、市长张文杰要求，要坚决克服麻痹思想、懈怠心理和经验主义，强化信息汇总、数据分析和会商研判，开展拉网式、地毯式隐患排查整治，统筹抓好物资补充、设备调试、队伍点验、预案完善和制度梳理，以工作的确定性应对台风影响的不确定性；要完善统一指挥体系，全面压实各方责任，加大宣传引导力度，营造群防群治氛围。

市领导陈应许、李宁、崔波分别参加研判会商。

来 源：温州日报

原标题： 坚持早谋划早部署早落实 未雨绸缪打好防御台风主动仗

市委市政府研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者 郑序 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com