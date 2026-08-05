苍南县委县政府研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

苍南发布 2026-08-05 10:17:46

在省、市防汛防台视频调度会结束后，8月4日，苍南县召开全县防御第13号台风“白海豚”工作连线会。

在省、市防汛防台视频调度会结束后，8月4日，苍南县召开全县防御第13号台风“白海豚”工作连线会。苍南县委书记张本锋强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，严格按照省委省政府、市委市政府各项部署要求，树立“一个目标、四个宁可”理念，牢牢守住“三条底线”，未雨绸缪打好防御台风主动仗，全力守护人民群众生命财产安全。

张本锋指出， 今年 第 13 号台风“白海豚”后期路径仍存在较大不确定性，风雨潮叠加 致灾 风险突出。各乡镇、各部门务必清醒认识台风 潜在 危害性与当前防台严峻形势，立足于强台风带来影响的最不利情况，抢抓当前宝贵 防御 窗口期，前置 落实各项 防御措施、推动 工作 闭环 管理 ，有效防范 化解 各类风险 隐患 ，坚决打赢防汛防台大仗 、 硬仗 、 主动仗。

张本锋要求，要纵深推进风险隐患排查整治，紧盯海上管控、农业防灾、水库山塘河网、地质山洪灾害、城市运行、道路交通等重点领域，逐项查漏补缺，落实闭环整改， 推动 隐患早发现、风险早管控、问题早清零。要强化监测预报预警，同步防范短时强对流极端天气，严格落实预警响应机制，动态跟踪研判雨情水情汛情 发展态势 。要做实人员转移避险预案，前置应急物资、抢险力量，备足用好避灾安置场所，完善 “五停五断”应对举措，统筹抢险队伍调度，全面补齐各类防汛装备物资。要加强宣传引导，多渠道滚动发布台风动态与避险知识，畅通群众诉求渠道，营造全民防台 浓厚 氛围，提升全民防灾意识。要统筹抓实各领域安全生产工作，深入开展消防、道路交通、建筑施工、涉海涉渔、暑期旅游等重点行业隐患排查整治，严防各类安全事故 发生 ，一体守牢防汛防台和安全生产 两条 底线。

苍南 县领导刘建敏、蔡永杰、林天望、黄瑞顶等参加研判会商 。

来 源：苍南发布

原标题： 县委县政府研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者/徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com