雁荡山发布 2026-08-06 15:16:00

广大市民和游客朋友们：

因受第13号台风“白海豚”影响，8月6日18时起，雁荡山所有景区（灵峰、灵岩、大龙湫、方洞、三折瀑、显胜门、羊角洞、雁湖）将临时关闭，恢复开放时间另行公布，给您带来的不便，敬请理解支持。

咨询电话：0577-62178888

特此通告！

温州市雁荡山风景旅游管理委员会

2026年8月6日

来 源：雁荡山发布

原标题： 通告！受台风“白海豚”影响 雁荡山所有景区将临时关闭

本文转自：温州新闻网 66wz.com