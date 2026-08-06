瑞安市委书记李剑锋检查指导防汛防台工作时强调：早谋划早准备早落实 坚决筑牢防汛防台安全屏障

瑞安发布 2026-08-06 09:22:00

8月5日下午，瑞安市委书记李剑锋深入一线检查指导防汛防台工作。

今年第13号台风“白海豚”正逐步向我国东部海域靠近。8月5日下午，瑞安市委书记李剑锋深入一线检查指导防汛防台工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，牢固树立底线思维、极限思维，用好时间窗口，早谋划、早准备、早落实，全力守护人民群众生命财产安全。

面对台风“白海豚”逐步靠近，瑞安立足“早”字，迅速启动各项防御准备工作，目前已启动水上防台Ⅲ级应急响应，市防指密切跟踪台风动态，加密与气象、海洋等部门会商研判，滚动发布预警提示。在海上，已提前引导作业渔船做好回港避风规划，督促海上施工作业平台落实防风加固和人员撤离准备；在岸上，针对海塘堤防、低洼易涝区、地质灾害风险点等关键部位，提前组织巡查清疏，预置应急排涝设备和抢险力量。同时，各类防汛物资已清点补仓，应急救援队伍进入备勤状态，确保一旦风雨影响趋紧，能够第一时间投入抢险除险，为即将到来的实战防御争取主动、打牢基础。

瑞安市委书记李剑锋，瑞安经开区党工委书记、管委会主任金建宇来到海塘安澜工程（丁山二期海塘），现场察看工程项目进度，检查现场防汛防台措施落实情况。

李剑锋指出，要坚持问题导向，全面排查各类风险隐患，对堤塘外、非标准海塘、高潮位易涝地带等可能发生潮灾的危险区域，以及堤塘缺口、沿海沿江旱闸关闭情况开展深入排查，发现问题及时处置，紧抓窗口期落实临时度汛措施；施工单位要切实扛起主体责任，紧扣防汛防台时间节点，根据气象预警信息第一时间落实工地停工、设备加固、人员撤离避险等措施，以工作的确定性应对天气和风险的不确定性。

李剑锋在调研过程中强调，“白海豚”风力强、强度大，可能带来极强的风雨影响。各地各部门要提高思想认识，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，时刻保持临战状态，全力做好防汛防台、抢险救灾各项应对准备工作；相关部门要聚焦海塘、水闸等重点水利设施，开展全方位、拉网式隐患排查，精准科学调度控制水位，坚决守牢沿江沿海防汛防台安全防线；要高效运行“1833”联合指挥体系，强化多部门实时会商，提升基层防汛应急响应能力，强化动态研判和统筹调度，牢牢把握防汛防台主动权。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋检查指导防汛防台工作时强调：早谋划早准备早落实 坚决筑牢防汛防台安全屏障

记者：贾洁楠/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com