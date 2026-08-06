龙港发布 2026-08-06 17:16:25

在温州市防御应对第13号台风“白海豚”工作部署会后，龙港市第一时间召开续会。

在温州市防御应对第13号台风“白海豚”工作部署会后，龙港市第一时间召开续会。龙港市委书记林海涵在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，严格按照省委省政府、市委市政府各项部署要求，做到思想重视到位、人员到位、责任到位、措施到位，确保实现“一个目标”、牢牢守住“三条底线”，全力以赴守护全市人民群众生命财产安全。龙港市领导叶鑫俊、陈滢冰、夏天舒、郑永久参加会议。

会议指出，今年第13号台风“白海豚”强度级别高、路径不确定性大、预报周期长。全市上下要保持清醒头脑，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，全力做好台风“白海豚”防御应对工作，坚决打赢这场台风防御战。

会议强调，要高效运转“1833”联合指挥体系，严格落实24小时值班值守、领导带班和险情灾情即发即报制度，各级防汛责任人要全部到岗到位，发挥基层防汛最小单元作用，确保指挥调度畅通高效，真正做到守土有责、守土负责、守土尽责。要坚持“早动、快动、小动”，对照“八张风险清单”，按照“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”18字打法，紧盯涉海涉渔、城市内涝和城市安全、交通安全、安全生产、“老旧破小”房屋等关键领域和重点环节，提前做好风险隐患排查整治，扎实做好各项防御工作。要统筹兼顾、协同发力，完善联合救援指挥体系，统筹消防救援、民兵队伍及社会救援力量，全面盘点检修各类防汛救灾物资装备，确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港市部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者/邓雨薇 方崇杰 王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com