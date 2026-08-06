温州日报 2026-08-06 08:15:00

昨天下午，省委常委、市委书记张振丰在市气象局、市农业农村局调研调度，并部署第13号台风“白海豚”防御工作。

温州网讯 昨天下午，省委常委、市委书记张振丰在市气象局、市农业农村局调研调度，并部署第13号台风“白海豚”防御工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于气象、农业农村工作的重要论述，聚焦聚力落实“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，提升气象科技能力和社会服务现代化水平，加快推动农业农村现代化，切实落实科学梯次防御，全面做好防汛防台各项工作，为温州“十五五”精彩开局贡献更大力量。

在市气象局，张振丰充分肯定近年来气象服务助发展、护平安成效，强调要以一流气象服务，推动气象高质量发展、“气象+人工智能”深度融合、全域气候资源保护和利用。要聚力防灾减灾，加强短临监测预报预警、灾害天气风险防范。要助推共同富裕，深度服务农业提效、文旅融合、绿色低碳。要加快创新发展，抢抓AI机遇开展“气象+”赋能行动，释放气象数据价值，丰富气象应用场景，建强气象科技平台。要强化党建引领，牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“六干”作风，全面建强政治、能力、作风全面过硬的干部队伍。

在市农业农村局，张振丰充分肯定近年来“三农”工作成效，强调要牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，深化以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章。要聚力增收致富，加快山区海岛县高质量发展，深化低收入家庭综合帮扶集成改革，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。要加快产业振兴，守牢粮食安全底线，强化种业科技攻关，促进“土特产富”全链发展、农文旅深度融合。要坚持改革创新，深化农村“三位一体”综合改革，壮大乡村运营人才队伍，盘活用好农村资源。要建好和美乡村，推进片区组团发展，深化环境整治和文化保护传承，提升乡村治理效能。要强化党建统领，锻造过硬干部队伍，推动“三农”工作再上台阶。

张振丰强调，当前要统筹好发展和安全，全面落实防汛防台各项任务，协同联动打好防御台风主动仗。思想认识要再加强，坚持系统思维、底线思维、极限思维，以工作确定性应对台风不确定性。监测预报要再加强，细化雨情、汛情、水情预报颗粒度，分区分类做实灾情险情预判。海上防台要再加强，严格落实渔船避风、船只加固等措施，做好各类渔港码头、沿海堤塘、水闸旱闸动态巡查。风险排查要再加强，抢抓“窗口期”深入排查整治地质灾害、山塘水库、小流域山洪、在建工地、地下空间、养老机构、景区景点、公路桥隧等重点部位风险隐患，清单化推进问题整治。应急准备要再加强，细化完善人员转移、抢险救援等各类预案，全面检查调试装备设备。责任落实要再加强，高效运行“1833”联合指挥体系，刚性落实值班值守制度，按照“两直一白”要求及时发布预报预警信息，引导动员全社会同心共筑防台防线。

市领导陈应许、李宁、崔波等分别参加相关调研调度。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在市气象局市农业农村局调研调度并部署防台工作

推动气象工作和农业农村现代化 协同联动筑牢防汛防台坚固防线

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com