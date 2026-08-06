洞头区委区政府研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

洞头发布 2026-08-06 10:14:43

8月5日下午，洞头区委区政府召开会议，研判部署今年第13号台风“白海豚”防御应对工作。

8月5日下午，洞头区委区政府召开会议，研判部署今年第13号台风“白海豚”防御应对工作。洞头区委书记何莉平在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省、市部署要求，坚持人民至上、生命至上，牢牢守住“三条底线”，切实落实科学梯次防御，全力以赴把各项工作抓紧抓实抓到位，以工作的确定性应对台风的不确定性，坚决打赢台风“白海豚”防御攻坚战。洞头区领导方烨等参加会议。

会议听取了当前台风发展动态、未来走向和防御应对准备情况汇报，随后视频连线了各街道（乡镇），听取防汛防台措施落实情况，并对当前防汛防台工作进行重点部署。

何莉平指出，第13号台风“白海豚”目前强度级别高、路径不确定。全区上下要坚持极限思维、底线思维，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，牢牢守住“三条底线”，坚持“打一仗、进一步”，切实将防台防汛责任细化到各个领域、贯穿到各个环节、落实到各个岗位，坚决有力做好防汛防台各项工作。

何莉平强调，要严格按台风应急响应等级和防御阶段，落实应对举措，对照薄弱环节，提前开展全方位风险隐患排查。要聚焦渔船安全，做好海上作业人员撤离、渔船归港等各项准备工作，确保启动响应后“船在港、人上岸”。要聚焦重点场所，紧盯港口、在建工程、矿山、危化企业、地质灾害隐患点、特殊场所等区域，加强动态巡查，对照清单逐项查漏补缺，做到风险隐患动态清零。要聚焦水利安全和内涝防御，提前做好预排准备，完善应急预案，提升内涝处置能力。要聚焦旅游安全，按照响应等级调整举措，确保游客安全。要聚焦人员转移，切实做好重点区域人员转移准备。

何莉平要求，要强化预警叫应，密切监测雨情水情发展动向，加强联合值班和研判会商，做到“预判在前、预警在前、处置在前”。要强化指挥调度，高效运行“1833”联合指挥体系，压紧压实属地责任和行业主管责任，加强防汛网格化管理，确保责任链条环环相扣。 要强化应急保障，配齐备足各类防汛防台物资，落实应急救援队伍前置部署要求，确保村社“三大件”“六小件”能用、管用、会用。要强化动员部署，充分动员基层组织和网格，科学合理调配人员力量，确保防汛防台工作有序推进。要强化宣传引导，以“两直一白”的方式及时发布防汛抗台信息，增强群众防护意识，提升群众防灾避险能力。

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原标题： 区委区政府研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者：林锐 苏煜晗

本文转自：温州新闻网 66wz.com