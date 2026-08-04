平阳县委县政府研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

平阳发布 2026-08-04 09:34:00

8月3日，在省、市召开防汛防台视频调度会后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对当前平阳县防汛防台各项重点工作进行再部署。

8月3日，在省、市召开防汛防台视频调度会后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，对当前平阳县防汛防台各项重点工作进行再部署。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格按照省、市会议部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，思想上毫不松懈、态度上更加坚决、行动上更加有力，以“时时放心不下”的责任感抓实抓细防汛防台各项措施，全力保障人民群众生命财产安全。

会议听取平阳县气象局、平阳县防指办、平阳县农业农村局等单位关于台风监测预警、防汛应急准备等前期工作情况汇报，并就下一步防御重点工作进行再研判、再部署、再落实。

孟晓斌指出，第13号台风“白海豚”强度级别高、路径不确定、预报周期长，防汛防台形势严峻复杂。全县上下要清醒认识到这次防台工作形势的严峻性和不确定性，把做好防汛防台作为当前压倒一切的重大政治任务，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松懈心态，立足最不利情况、做好最充分准备，扎实做好各项防御措施，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”。

孟晓斌要求，要坚决紧起来、动起来、快起来，以工作的确定性应对台风路径的不确定性，结合“八张风险清单”，坚持海上防御提前落实、山里排查细致到位、山塘水库强化调度、城市风险全面起底、文化旅游从严管控，细致排查风险隐患，确保全面清零。要坚持体系化应对，动态做好科学监测预报工作，全面激活“1833”联合指挥体系，加强会商研判，提前做好人员转移准备和应急物资准备，做足做实提前量，织牢织密防汛防台坚固防线。

孟晓斌强调，要全面压实责任，广泛发动、凝聚合力，坚决扛起防汛防台主体责任，组织力量第一时间下沉，高频次、全方位、立体式发布台风动态预警信息和防灾避险知识，凝聚起全民动员、众志成城、共抗台风的磅礴力量，合力打赢防汛防台这场硬仗。

平阳县领导李阳阳、洪志亮、华怀健在主会场或分会场参加会议。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者：徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com