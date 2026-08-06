江心屿景区 2026-08-06 15:13:57

江心屿景区关于停航与闭园的通知

尊敬的市民、游客朋友：

受今年第13号台风“白海豚”影响，为保障游客生命财产安全，江心屿景区自8月6日18:00起予以关闭，今日最迟入岛时间为17:00。台风影响期间，江心屿景区全面关闭，请市民与游客朋友及时调整行程。

景区开放时间请关注“江心屿景区”微信公众号，因此给您带来的不便，我们深感歉意，敬请谅解。

江心屿景区

2026年8月6日

来 源：江心屿景区

原标题： 江心屿景区关于停航与闭园的通知

本文转自：温州新闻网 66wz.com