永嘉发布 2026-08-04 09:52:56

8月3日，省市先后召开防御应对第13号台风“白海豚”会商研判会，会后，永嘉县委书记吴呈钱主持召开续会，分析研判台风发展态势，对台风防御应对工作进行动员部署。

8月3日，省市先后召开防御应对第13号台风“白海豚”会商研判会，会后，永嘉县委书记吴呈钱主持召开续会，分析研判台风发展态势，对台风防御应对工作进行动员部署。永嘉县领导钟方成、黄凡、陈博参加。

吴呈钱指出，第13号台风“白海豚”可能带来极强的风雨潮影响，各地各部门要提高思想认识，按照省、市部署要求，牢固树立底线思维、极限思维，坚持“人民至上、生命至上”，立足最不利局面，早谋划、早准备、早落实，全力做好重点区域、重点领域、重点环节的防御准备工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”。

吴呈钱强调，要加强宣传引导，强化会商研判、动态跟踪预警，及时发布权威信息，普及防灾避险知识，引导群众增强自我防护意识，同步推送至乡镇、村社、网格各级责任人，切实营造全社会共同防台的良好氛围。要做好经验复盘，对前期防汛防台工作全面开展“回头看”，巩固提升避险转移等经验做法，进一步增强“乡自为战、村自为战”能力。要抓好水上安全，加密水情雨情的短临预警，聚焦水库山塘、水利工程、景区景点等区域，做好小流域山洪灾害预警，迅速做好危险地带人员转移，严密防范次生灾害。要全面压实责任，加密巡查巡检，持续抓好风险隐患排查，严格落实管控措施，确保风险动态清零、闭环管理到位。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉研判部署第13号台风“白海豚”防御应对工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com