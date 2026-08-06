洞头百岛旅游 2026-08-06 10:29:23

广大市民和游客朋友们：

根据省防指要求，受今年第13号台风“白海豚”影响，为确保游客安全，自8月6日(今天)18时起，洞头将暂时关闭仙叠岩(大沙岙)景区、半屏山景区、鹿西景区、海霞军事文化园、韭菜岙沙滩、中屿景区等全部涉海景区景点。

台风影响期间，属地街道（乡镇）将对开放式沙滩岙口实施管控，请游客朋友们服从安全管理，不要前往临海区域活动。

开放详情可通过关注“洞头百岛旅游”微信公众号，随时掌握景区（点）最新动态，合理安排出行时间。由此给您带来的不便，敬请谅解！

温州市洞头区文化和广电旅游体育局

2026年8月6日

来 源：洞头百岛旅游

原标题： 8月6日18时起，洞头暂时关闭全部涉海景区景点！

本文转自：温州新闻网 66wz.com