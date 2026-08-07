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龙湾修剪加固绿植1800余株

温州都市报 2026-08-07 08:19:00
近日，龙湾区综合行政执法局全面铺开辖区绿化设施防风防汛隐患排查行动，聚焦辖区主次干道、城市公园、居民区周边等重点区域，针对乔木、灌木、行道树等各类绿化植被开展全方位排查整治。

　　温州网讯 近日，龙湾区综合行政执法局全面铺开辖区绿化设施防风防汛隐患排查行动，聚焦辖区主次干道、城市公园、居民区周边等重点区域，针对乔木、灌木、行道树等各类绿化植被开展全方位排查整治。园林绿化工人通过科学修剪缩减树冠受风范围，有效规避台风天气兜风倒伏风险。同时对重点风险树木逐一采取木桩支撑、绳索固定、培土加固等防护措施，并清理绿化带杂物、疏通绿植周边排水通道，避免积水泡根引发树木倒伏。截至目前，已完成辖区多条重点道路绿化隐患整治，累计修剪加固各类绿植1800余株。

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原标题： 龙湾修剪加固绿植1800余株

记者 黄梦思 通讯员 陈小雁

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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