永嘉小山村干群帮忙抢收黄桃
村民帮种植大户杨建顺、杨碧夫妇抢收黄桃。葛璞瑞 摄
温州网讯 “台风要来了，人多摘快点！”85岁的杨金开老人提着竹篮，走进邻居家的黄桃园，动作麻利地摘起果子。昨天上午，随着台风“白海豚”逼近，永嘉县界坑乡美岙村村民帮着种植大户杨建顺抢收黄桃。
美岙村家家户户种植黄桃，全村种植规模近300亩。小村后山上，漫山桃树挂着黄色套袋。今年黄桃盛产，眼下是上市关键期。杨建顺和妻子杨碧种了25亩黄桃，听到台风消息，夫妻俩的心悬了起来：“风大，树一摇，桃子就容易掉，一年白忙了。”
风雨将至，幸好大伙都来了。杨金开伸手掀开套袋膜，一颗黄澄澄的桃子露了出来，有拳头大小。10多位村民自发加入，撕套袋、摘熟果、装筐搬运，桃园里紧张忙碌。
天气闷热，不到半小时，大伙已满头大汗，但手上的活儿依旧没停。“村里人的收入主要靠种黄桃，可不能受损失。”美岙村党支部书记杨汉群也带着人手赶来支援。
另一头，界坑乡经济生态办公室负责人潘李泼也在为黄桃奔忙，和同事挨家挨户通知。“八分熟以上的马上抢收，六七分熟果树提前加固防护……”潘李泼叮嘱，缺人手的种植大户，有困难尽管说，乡里和村里一起想办法抢收。
从清晨忙到中午，一筐筐金黄的黄桃被搬下山。果农们刚坐下来歇口气，天空就飘起了细雨。杨碧舒了口气：“还好，赶在雨前抢收了一部分。”
来 源：温州日报
永嘉小山村干群帮忙抢收黄桃
记者 金朝丹 永嘉融媒记者 郑璐璐 通讯员 卢博
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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