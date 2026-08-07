瑞安启动运营儿童文学动漫馆70年后，那匹过河的“小马”回来了

浙江日报 2026-08-07 09:34:00

7月初，瑞安市儿童文学动漫馆正式启动试运营。70年前的1956年，瑞安作家彭文席那篇家喻户晓、鼓励世人勇于实践的儿童文学寓言作品《小马过河》从这里走出，在《新少年报》首发，后又入选多地小学语文课本。70年后，这匹曾走进全国几代人语文课本的“小马”，“回”到了出发地扎根安家。

这是属于瑞安的特别时刻——

7月初，瑞安市儿童文学动漫馆正式启动试运营。那栋远远望去就像一枚马蹄印的四层建筑，从此稳稳立在这片“故乡”的土地上。

70年前的1956年，瑞安作家彭文席那篇家喻户晓、鼓励世人勇于实践的儿童文学寓言作品《小马过河》从这里走出，在《新少年报》首发，后又入选多地小学语文课本。70年后，这匹曾走进全国几代人语文课本的“小马”，“回”到了出发地扎根安家。

单独设立儿童文学动漫馆，在全国并不多见。为什么要建设这样一个馆？瑞安作为全国首个“中国寓言大市”，儿童文学动漫馆又将给当地带来什么？

俯瞰像马蹄的瑞安市儿童文学动漫馆。图源：瑞安市委宣传部

“马蹄印”里，长出一座“造梦场”

入伏以后，天气有些燥热。儿童文学动漫馆里，气氛同样“火热”。

从开放首日，这里就抓住了大小朋友的目光。走进馆内，功能分区清晰：一层设置了可容纳近500人的专业歌剧厅，旁侧的文创展示空间里，“瑞小马”等本土原创动漫IP周边整齐陈列；二层常设儿童文学动漫主题展与多处互动体验场景，人们可以免费参观互动；三、四层规划为航天主题体验空间，尚未对外开放。

场馆外形是马蹄状，小马的元素设计又贯穿全馆。小马是谁？

很多带着孩子来逛馆的家长，会给身旁的孩子讲起小马的故事：

要帮妈妈完成任务的小马被河道拦住去路，向不同对象问询却得到了完全相反的答案。老牛说河水浅得刚没过小腿，松鼠却反复叮嘱河水深得会吞没同伴。最后小马没有偏听偏信，回家听完妈妈的引导，靠着独立思考亲自试走了一趟，终于得出了只属于自己的结论：河水既不像老牛说的那样浅，也不像松鼠说的那样深。

作者彭文席1925年出生，老家为如今的瑞安市云周街道十八江村。1955年，在莘塍中心小学担任住校代课老师的他写下这个故事。文章1956年在《新少年报》发表（原名《小马过溪》），1957年被编辑改为《小马过河》并入选小学语文课本，此后被翻译成英、法、日等10余种文字在全世界发行，陪伴了一代又一代孩子成长。

《新少年报》1956年2月13日（总第432期）。图源：《中国儿童报》编辑部

2008年10月，瑞安被中国寓言文学研究会授予“中国寓言大市”称号。但过去，《小马过河》等本土经典儿童文学作品，多停留在语文课本的书页里，始终没有一个固定的、能让创作者和读者面对面交流的公共展示平台。儿童文学动漫馆恰好把原本停留在纸面上的本土儿童文学，变成了人们能走到、能摸到、能玩进去的实体载体。

“儿童文学动漫馆不仅是整合在地寓言资源、推动文化作品创造性转化的立体传播平台，而且通过动漫、互动活动设计等多元媒介形态，让经典作品以沉浸式方式走进儿童内心。”中国寓言文学研究会常务理事、浙江师范大学教授胡丽娜说。

一匹“小马”，跑遍了全城

瑞安的“寓言浓度”，远比场馆里浓郁。

驱车抵达瑞安市云周周苌小学，校门口草坪上立着的小马、松鼠和老牛仿真雕塑率先闯进视野。顺着校门往里走，过道两侧的墙面上画满了《小马过河》的相关元素，还印着“学会选择，步步着实”的校训。

离学校不远，就是彭文席的老家十八江村，为传承“小马精神”，学校把小马的故事作为新生入学的第一堂课，一年级孩子进校学的第一个故事就是《小马过河》，在孩子心里种下“凡事要亲身尝试”的种子。

目光拉远，瑞安的“寓言”身影很常见：莘塍中心小学的老师们最近正集体打磨《小马过河》的全新舞台剧剧本，准备开学后给全校学生推出；红旗实验小学专门在校报里辟出一个版面做寓言童话专栏，长期刊登学生的原创作品，这所学校也被教育部教师发展基金会授牌为“全国寓言特色学校”；瑞安寓言文学主题城市书房于2021年6月开馆……

这里不只有《小马过河》这一个寓言故事。

上世纪七八十年代，金江、彭文席等作家自发组建了儿童文学研究小组，创办儿童文学双月刊《小花朵》，带出了一批扎根瑞安的寓言创作力量。原瑞安市儿童文学学会会长张鹤鸣接手这份刊物后，持续推动瑞安儿童文学发展，他的寓言集《刚长腿的小蝌蚪》等作品收获了大量读者。时至今日，瑞安作家创作出版的《啄木鸟医生》《牛虻牛虱》等各类儿童文学专著已超过30部。

“现在我们瑞安能稳定创作的寓言作者就有100多位。”中国寓言文学研究会理事、瑞安市儿童文学学会会长谢尚江自己就是一名深耕多年的寓言创作者，从2000年底到现在，已在各类省级以上报刊杂志发表200余篇寓言作品。

瑞安的寓言创作“圈子”不小。当地挑选了多所学校作为寓言文学创作基地，从孩子阶段就鼓励大家大胆动笔。市里常年举办各类寓言主题赛事，在活动里挖掘好苗子，还专门创办了《瑞安儿童文学》报，给创作者提供常态化的作品发表平台。“我们依托瑞安市儿童文学学会的阵地，搭建起了从新人培育到作品推出的完整通道。”谢尚江补充说。

近五年来，瑞安作者在《故事大王》《少年文艺》等国内知名文学期刊累计发表的寓言作品已经超过100篇，作品源源不断。

“小马”，走向更广阔天地

寓言，还有哪些可能？

走在瑞安忠义街的云江风物文创店里，不少游客都会在一款特殊的冰箱贴前停下脚步。

这款产品外形复刻了小学语文课本的模样，封面上印着小马、松鼠和老牛的经典形象，书名直接印着“小马过河”，翻开书页，左页印着故事里的金句“河水是深是浅，试一试就知道了”，右页印着“勇于实践、善于思考”。

瑞安市忠义街云江风物文创店里与寓言有关的文创产品。记者 王啸 摄

这款产品是去年推出的，诞生的契机十分偶然。

一天，瑞安市品牌创意工程有限公司高级总监缪星象下班回家，看见儿子摊在桌上的语文课本，突然有了灵感。“以课本为模板怎么样？当时团队正打算做一批代表瑞安特质的城市文创，几个人一碰面，当即决定试试。”他说。

如今这款冰箱贴已经“铺上”瑞安火车站、汽车站服务区、市域轻轨站点等多个交通枢纽点位陈列售卖，成了不少游客的伴手礼。

乘着《小马过河》IP开发的东风，2025年以来这家公司已经围绕经典寓言开发了12款不同的文创产品，品类以文具为主，覆盖旅游纪念品、春联等各类节庆礼品，累计销售1.2万余件，直接带来超过25万元的营收。

更进一步的数据显示，今年上半年，瑞安规上文化新业态企业营收已达2025年全年营收的154%。这背后藏着无限机会。

瑞安市儿童文学动漫馆里，孩子们在看展览。记者 王啸 摄

最近，儿童文学动漫馆又推出了“碳水快乐节”“哈哈哈哈乐游场”市集游园活动，还开展了儿童文学动漫剧场展演。夏日观影会、小马故事会等特色研学活动正在有序推出。

这给寓言带来更多的“露面”机会，越来越多人正走进儿童文学，了解寓言。

来 源：浙江日报

原标题： 瑞安启动运营儿童文学动漫馆70年后，那匹过河的“小马”回来了

作者 王啸 尤建明 林晓晖

本文转自：温州新闻网 66wz.com