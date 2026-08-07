温州日报 2026-08-07 09:26:00

立秋是秋季的第一个节气，意味着秋天即将到来。如何让身体适应即将到来的秋之气，做好预防保健，为健康入冬打下基础？温州市名中医、温州市中医院消化内科主任中医师曾耀明给大家送上一份“换季”养生指南。

曾耀明 温州市名中医 主任中医师

温州网讯 8月7日迎来立秋时节。立秋是秋季的第一个节气，意味着秋天即将到来。但立秋之后，夏天的“热”依旧在，同时还兼具了秋天的“燥”。如何让身体适应即将到来的秋之气，做好预防保健，为健康入冬打下基础？温州市名中医、温州市中医院消化内科主任中医师曾耀明给大家送上一份“换季”养生指南。

滋阴润燥 预防疾病

“这两天，不少患者联系我说老胃病发作了，这正是秋季易出现的阴虚内热表现。”曾耀明告诉记者，这些患者的情况都差不多，表现为胃部灼烧样疼痛、容易饥饿，同时伴有口干、便秘、手脚心烫等问题。经过把脉、面诊发现，他们舌面发红无苔、脉细数，属典型的阴虚之象，再综合季节因素，给予滋阴润燥的沙参麦冬汤或益胃汤治疗，并建议平时多喝点银耳雪梨汤。

燥为秋季的主气。燥邪伤人易损伤津液，会出现各种干燥的症状，如口鼻干燥、咽干口渴、眼睛干涩、大便秘结、皮肤干涩瘙痒等。曾耀明表示，这两天的门诊也发现，慢性胃炎、食管炎、便秘等消化系统疾病患者更易出现津液缺乏。

曾耀明建议，秋季的饮食调养可在滋阴润燥、少辛增酸、滋补脾胃、饮食清淡四方面入手。滋阴润燥可选择百合、雪梨、杏、玉竹、麦冬、石斛、西洋参等食物；少辛增酸的食物包括柚子、山楂、葡萄、石榴、柠檬、柑橘、菠萝等；滋补脾胃可选择山药、薏仁、小米、板栗、红薯、大枣、芡实、燕麦等；饮食清淡需避免辛辣刺激、高油、高盐、高糖食物以及过量饮酒。同时，可尝试药膳养生，如百合银耳莲子羹、南北杏梨肉煲猪腱、莲藕双豆百合猪骨汤、山药枸杞龙眼乌鸡汤等。

增加光照 守护心理

立秋后，随着天气渐凉，情绪也易低落，所以秋季也是心理问题高发的一个季节。

曾耀明表示，秋天的心理问题在现代医学和心理学中主要被归结为“季节性情感障碍”，即“悲秋综合征”或“秋季忧郁”。秋季日照时间缩短，导致松果体分泌的褪黑素增加，可出现嗜睡、情绪低落等问题。同时，光照减少抑制了大脑中“快乐激素”，即血清素/5-羟色胺的合成，易情绪低落、焦虑。日照变化打乱了人体的昼夜节律，导致睡眠障碍，如入睡困难、早醒等以及日间疲劳，进而加剧情绪问题。

目前，对秋季心理问题最有效的调摄方法就是光照疗法，即增加日间自然光暴露，或使用专业光疗仪进行光照，以调节褪黑素和血清素水平，纠正生物钟。同时，保持规律的睡眠—觉醒时间，避免熬夜，保证充足但不过度的睡眠，以稳定生物节律。平时可按揉太冲穴，或饮用玫瑰花茶、菊花茶，能清肝火、解郁结。

改善秋乏 运动调养

立秋过后，不少人会感到困倦疲惫、精神不振，这被称为“秋乏”。曾耀明说，这是一种正常的生理现象，可通过调整作息、适度运动，增强身体的适应能力，顺应气候的变化。

《黄帝内经》指出：“秋三月，此谓容平。天气以急，地气以明，早卧早起，与鸡俱兴。”意思说秋季阳气渐衰、阴气渐长，人应顺应自然，早睡早起，以养气敛阳。现代研究表明，秋季适当延长睡眠时间，有助于提高人体免疫力，减少感冒等疾病的发生。

另外，秋季气温适中，正是锻炼的好时节。通过锻炼可以增强体质、提升免疫力，改善睡眠、缓解秋乏，改善代谢、控制体重。曾耀明提醒，运动需要根据个人体质循序渐进，运动前要充分热身，运动时不能出汗太多，避免受凉感冒或运动损伤。可选择太极拳、八段锦、易筋经、慢跑、健身操等锻炼方式。

来 源：温州日报

原标题： 立秋至：暑未消、燥气起 请收好这份科学健康的“换季”指南

记者 胡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com