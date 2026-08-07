温州都市报 2026-08-07 09:26:00

2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）将于9月重燃战火，赛制也将全面升级。在温州预选赛中，苍南队与瑞安队凭借实力会师决赛，双双锁定省级争霸赛入场券。8月7日晚，两队将继去年之后再次争夺“温州王”宝座。

温州网讯 2026年浙江省城市篮球联赛（浙BA）将于9月重燃战火，赛制也将全面升级。在温州预选赛中，苍南队与瑞安队凭借实力会师决赛，双双锁定省级争霸赛入场券。8月7日晚，两队将继去年之后再次争夺“温州王”宝座，此次碰撞也将深度检验两队的综合实力。

苍南队：王者之师的统治力

苍南队在温州赛区展现了惊人的统治力，以一波六连胜强势挺进决赛，其中不乏对瑞安队82：62的大胜和对瓯海队90：68的碾压。结合去年决赛88：65战胜同一对手的表现来看，苍南队已然建立起对瑞安队的心理与战术双重优势。

苍南队的强大源于其攻守兼备的体系与深厚的板凳实力。内线有陈允龙、王正尧、尹城等悍将坐镇，攻防两端均是屏障；外线则有柳杨杰、方瑜等尖刀，冲击力与投射俱佳。这种内外均衡、多点开花的特质，使其在预选赛中显得游刃有余。

苍南队能否在省赛延续强势，关键在于能否在更高强度的对抗中运转自如。当遭遇全省各路劲旅时，核心球员在关键回合的硬解能力以及面对针对性防守时的战术应变，将成为决定上限的重要因素。作为温州赛区的头号种子，他们无疑将是其他球队研究的重点，如何破解密集防守与对核心球员的限制，是苍南队从“温州王”蜕变为“浙江强队”的必修课。

瑞安队：豪华配置的突破契机

瑞安队同样星光熠熠，阵中拥有戴子特、陈小康、张青威、余文杰、林万鹏五名入选过温州联队的实力战将。这套首发阵容在纸面上足以与任何省级强队抗衡。在半决赛中，正是依靠这套班底的出色发挥，他们以69：59力克小组赛全胜的鹿城队，证明了自身打硬仗的能力。

但瑞安队的痛点同样明显：关键时刻缺乏一口“气” 。近年来，他们屡次在决赛中败于苍南队脚下，无论去年7月的88：65，还是今年6月的82：62，“逢苍南不胜”的魔咒似乎正在形成。这暴露出球队在面对同级别顶级强队时，阵容磨合的成熟度与韧性存在短板。

出征省赛，瑞安队若想打破“悲情宿命”，必须克服对个别球星的依赖，提升阵容轮换深度，特别是在衔接段的攻防效率。

省赛格局与双雄前景展望

2026年浙BA省级争霸赛扩军至28支队伍，竞争激烈程度陡增。温州市拥有苍南队、瑞安队及一支市联队三个参赛名额，既是荣耀也是挑战。根据规则，28队分4组进行主客场双循环，每组前四晋级淘汰赛，赛程漫长、主客场奔波对于球队的体能和人员储备是巨大考验。

对于苍南与瑞安而言，省赛既是展示温州草根篮球实力的舞台，也是一场自我证明的征途。苍南队目标应是冲击四强甚至决赛，其成熟的体系是最大的保障；瑞安队则需要先力争从小组突围，再寻求突破。

总而言之，苍南队携冠军之威，志在书写“浙江以南，苍南最强”的豪言；瑞安队则立足于小组出线，为自己正名。两支温州劲旅的省赛之行，不仅将检验温州篮球的成色，也将为浙江球迷奉上“草根篮球”最纯粹的热血与激情。

来 源：温州都市报

原标题： 双雄并立 前路几何

浙BA苍南队与瑞安队2026省赛展望

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com