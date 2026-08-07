再续巅峰对决！苍南战胜瑞安卫冕冠军

温州新闻网 2026-08-07 21:08:01

温州网8月7日讯（记者 诸葛之伊）8月7日，2026浙BA温州市预选赛决赛落下帷幕，继去年决赛及今年小组赛双杀对手后，苍南队今晚延续强势姿态，最终以87:64战胜瑞安队，以全胜战绩卫冕温州赛区冠军！

作为温州县域篮球的领军力量，两队的交锋始终是全市球迷瞩目的焦点。上届冠军苍南队本赛季延续了强势姿态，手感火热、阵容齐整，以一路全胜的战绩直通决赛。而瑞安队则同样拼劲十足，凭借顽强的拼搏韧性在半决赛突破重围，再次与苍南会师决赛。值得一提的是，根据本届浙BA规则，温州赛区冠亚军将直接代表温州出征省级争霸赛，这也意味着两队在决战前就已经双双锁定了省赛“入场券”。今晚再次会师温州预选赛最高舞台，既是苍南队的卫冕之战，也是瑞安队的亮剑时刻，更是两支球队携手代表温州出征省赛前最高规格的精彩亮相！

比赛哨响，决赛氛围瞬间点燃。首节开局，苍南队率先发力，凭借雷鸣一记稳健的中投命中拉开得分序幕。随后苍南队全员全线施压，在外线多点开花、反击频频得分，瞬间轰出一波13:0的梦幻开局，一举建立两位数领先。面对被动局势，瑞安队核心戴子特强硬命中两分，终于打破球队得分荒。此后瑞安队状态有所回升，但苍南队凭借陈允龙等人的火热手感牢牢掌控优势，首节战罢以20:9领先。进入第二节，瑞安队掀起反扑攻势，单节打出19:16逐渐蚕食分差。随着半场哨响，苍南队暂以36:28领先瑞安队8分进入中场休息。

易边再战，现场气氛被彻底推至最高潮，看台上的欢呼声与加油声此起彼伏。面对瑞安队下半场的顽强追击与高强度对抗，苍南队展现出卫冕冠军的沉稳底蕴，全队上下沉着应战、稳定发挥，将场上主动权牢牢掌握在自己手中。随着终场哨响，苍南队成功将领先优势保持到了最后，以87:64的比分实现卫冕，再次登顶温州赛区！

一场高水准的决赛圆满落幕，而温州篮球的精彩故事才刚刚开始。根据本届浙BA规则，温州市预选赛前两名的苍南队与瑞安队将直接直通全省争霸赛。同时，由全市其他队伍精英选手组建的温州市联队也将集结完毕。今年9月，温州将首次派出三支劲旅共同出征全省最高舞台！今晚的巅峰对决不仅展现了温州群众篮球的顶尖水平，更为出征省级争霸赛积累了宝贵的实战经验。期待苍南队、瑞安队与温州联队在接下来的省赛赛场上携手并进、再创佳绩！

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