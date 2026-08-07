温州日报 2026-08-07 09:26:00

7月30日，记者先后来到龙湾区富海路、平阳县昆阳镇雅河路走访发现，不少沿街商户能够主动落实门前“三包”责任，保持门前环境整洁、通行有序。但现场也发现，个别区域仍存在物品摆放影响通行、门前环境维护不到位等问题。

温州网讯 一家店铺门前的一小块区域，看似范围不大，却连接着城市街面的整体形象。门前是否整洁、物品是否摆放有序、垃圾是否及时清理，不仅影响居民和顾客的出行体验，也体现着商户参与城市治理的主动性。

7月30日，记者先后来到龙湾区富海路、平阳县昆阳镇雅河路走访发现，不少沿街商户能够主动落实门前“三包”责任，保持门前环境整洁、通行有序，街道整体面貌较为清爽。但现场也发现，个别区域仍存在物品摆放影响通行、门前环境维护不到位等问题，城市精细化管理仍需持续推进。

龙湾区富海路

店前环境有人管 街面秩序更清爽

7月30日上午10时20分，记者来到龙湾区富海路。

沿街商铺林立，道路两侧车辆、行人来往不断。记者沿街步行观察发现，不少商户能够主动整理门前区域，店铺招牌、商品摆放整齐，门前地面保持干净，没有明显垃圾堆积现象。

一些餐饮、零售商户在营业过程中，也会不时清理门前卫生，保持顾客进出通道畅通。

10时35分，一家店铺工作人员拿着扫帚清理门前地面，将散落的纸屑、落叶及时清扫，并将垃圾集中处理。随后，他又将摆放在门口附近的物品重新整理，确保不影响行人通行。

几分钟后，另一家沿街商户工作人员在整理商品时，将货物摆放在店铺范围内，没有占用门前公共区域。

记者现场观察发现，大多数商户能够做到保持门前整洁，不随意堆放杂物，沿街环境整体较为有序。

附近居民张先生表示：“现在很多店家都会注意自己门口这一块，走路方便了，街面看起来也舒服。”

不过，记者也注意到，个别商铺门前仍存在物品临时摆放的情况，部分区域公共空间利用不够规范，需要进一步加强维护。

平阳县雅河路

守好门前“责任区” 街道更显有序

上午11时37分，记者来到平阳县昆阳镇雅河路。

平阳县雅和路店铺门前干净、清爽。庄越 摄

该路段沿街商铺较为集中，是周边居民日常购物、出行的重要通道。记者沿道路一路走访看到，街面整体保持整洁，部分商户门前设置了规范的经营区域，车辆停放、店铺经营总体较为有序。

11时52分，一家沿街商户经营人员发现门前有少量落叶和杂物，随即进行清理，将门前区域整理干净。

随后，记者看到，一家服装店工作人员正在整理门前商品。虽然店内货品较多，但商户仍注意控制摆放范围，将商品收纳在店铺门前区域内，没有影响行人正常通行。

记者沿着雅河路一路走访发现，多数商户能够主动维护门前环境，垃圾及时清理，店外区域保持较好秩序。

“门口干净了，顾客进来也舒服。”一位商户表示，门前环境不仅关系自己店铺形象，也是整条街的面貌。

但记者也发现，部分路段仍存在个别物品摆放不够规范的情况，少数区域公共空间利用需要进一步优化。

记者手记

守好门前一尺地，城市多一分整洁

城市街道的面貌，往往藏在一家家店铺门前。

此次走访中，记者看到，越来越多商户已经把门前“三包”从一项管理要求，转变为日常经营中的自觉行动。扫一下面前地面、整理一下门口物品、保持通道畅通，这些看似简单的动作，让一条街道更加干净、有序。

门前“三包”，包的是门前一方空间，守护的却是整条街的环境品质。商户多承担一点责任，街道就多一分整洁；经营者多关注一点细节，群众出行就多一分便利。

当然，城市环境提升不是一时之功。个别门前堆放、空间占用等现象也提醒我们，公共区域不是某一个人的“自留地”，而是大家共同使用的生活空间。

一扇门连接一家店，一条街承载一座城。每一家商户守好自己的门前“小责任”，汇聚起来，就是城市文明的大提升。

来 源：温州日报

原标题： 温州网络问政｜记者走访龙湾、平阳两处街区，看商户如何守好“责任田”

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com