“逐光站台”温州站延期
温州都市报 2026-08-07 08:24:00
8月5日晚，斐斓文化发布延期公告称，受今年第13号台风“白海豚”影响，原定于8月8日于温州奥体中心体育场举行的“逐光站台”温州站演唱会宣布延期举行。
温州网讯 8月5日晚，斐斓文化发布延期公告称，受今年第13号台风“白海豚”影响，原定于8月8日于温州奥体中心体育场举行的“逐光站台”温州站演唱会宣布延期举行。
“逐光站台”温州站演唱会原计划由歌手林宥嘉、曾沛慈、汪东城、辰亦儒、蔡旻佑、黄少谷参演。
延期公告称，按照防台工作部署及政府相关部门的要求，为切实保障广大观众、艺人团队及所有台前幕后工作人员的人身安全，经综合研判和审慎评估，不得不遗憾地决定：原定于8月8日于温州奥体中心体育场举行的“逐光”演唱会延期举办。
公告表示，“台风不可抗力，我们无法冒险”，截至目前，所有幕后团队、导演组和制作人员已全部到位，温州现场舞台也已搭建完成，演艺公司正和所有团队沟通最新档期及具体安排。
对于观众们关注的延期安排及退票问题，延期公告表明，延期安排及退票处理办法将于后续公告中详细说明，会尽早发布。
来 源：温州都市报
原标题： “逐光站台”温州站延期
记者 黄梦思
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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