温州日报 2026-08-07 09:26:28

6日，鹿城区丰门街道启动“薪火铭诚，国标立鞋”为主题的“8·8诚信日”鞋产业系列主题活动，10家鞋产业“放心工厂”名单出炉，浙江薪然鞋业有限公司作为典型代表，向公众开放工厂，让老百姓看到“放心鞋”制造的全流程。

温州网讯 “鞋底需完成4万次耐折测试，鞋面要通过2000次往复拉伸考验，同时还要完成甲醛、重金属、色牢度等多项检测，我们的女士皮鞋，才能正式推向市场。”6日，鹿城区丰门街道启动“薪火铭诚，国标立鞋”为主题的“8·8诚信日”鞋产业系列主题活动，10家鞋产业“放心工厂”名单出炉，浙江薪然鞋业有限公司作为典型代表，向公众开放工厂，让老百姓看到“放心鞋”制造的全流程。

签约现场。林迎颖 摄

从原料抽样送检、成品耐磨耐折专项测试，到全覆盖、规范化的整套质检流程，这份对品质的极致坚守，正是放心鞋企深耕市场、立足行业的核心底气。薪然鞋业行政经理叶益中告诉记者：“我们生产的每批新产品必须要送检，很多产品从原材料就开始检测，以确保产品质量的稳定性。”

放心工厂入选企业。林迎颖 摄

诚信为本、品质为魂，这一理念早已深深融入温州制鞋产业的发展血脉。回望三十余年产业发展历程，1987年的耻辱之火、1999年的雪耻之火、2007年的诚信之火，三把意义非凡的“产业之火”，刻录了行业从阵痛走向重生的蜕变轨迹。活动现场，入选“放心工厂”的企业集体签署诚信质量承诺书，许下全流程国标生产、主动送检核验、售后维权兜底的郑重承诺，以透明化、规范化的经营态度，接受行业与市场监督。

品质不能只靠觉悟，还要有技术兜底。针对中小鞋企自检能力弱、技术支撑不足等痛点，丰门街道、丰门商会与深圳市英柏检测技术有限公司签约共建产业共享技术服务平台，引入专业检测机构就近入驻，推动质检关口前移。“品质与诚信，要落到每道工序、每份报告里。”丰门街道办事处主任张超说，这批“放心工厂”既是标杆，也为行业规范化发展立起可视化标尺。

来 源：温州日报

原标题： 鞋底折4万次、鞋面拉2000回！温州“放心鞋”这样造出来

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com