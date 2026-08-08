居家防台“必修课”开讲 今明两天赶紧行动

温州日报 2026-08-08 10:16:00

温州网讯 这个周末，温州市民又要打一场硬仗了。第13号强台风“白海豚”不走“常规路”，大概率将影响温州。据气象部门研判，“白海豚”一路穿行高海温洋面，裹挟着大量水汽气势汹汹而来，广大市民千万不能产生麻痹侥幸心理。

抓紧今明两天窗口期，市民居家防台要扎扎实实上好“必修课”，让每一处清理、每一份物资、每一条避险常识，都成为抵御狂风暴雨的安全屏障。

“课前”做足准备

抢抓窗口期 排查隐患储备物资

“课前”预习，就是利用台风登陆前的窗口期，逐项完成居家安全自查，补齐各项防御短板。

首先，清理高空危险源。将阳台、露台、窗台上的花盆、晾衣架、遮阳棚、闲置杂物全部移入室内；高层住户紧固空调外机、外墙热水器支架，提前切断外机电源，防范大风坠物与电路短路起火。加固老旧门窗，单层玻璃的落地窗、飘窗粘贴“米”字胶带，提升抗风压能力，防止玻璃破碎飞溅伤人。

其次，疏通排水防倒灌。清理阳台地漏、下水管道、外墙排水口的落叶、淤泥，保障排水顺畅。一楼、低洼住户备好防汛沙袋、挡水条，将家电、证件、贵重物品垫高存放。检查老化电线、燃气软管，熟记总电源、燃气总阀位置。

课前准备还有重要的一环，储备足量应急物资。如备齐3天以上饮用水、食品（如耐储存的方便面、饼干、罐头等）；备好手电筒、充电宝、备用电池、应急口哨；留存少量现金，以应对停水断电、移动支付失灵等状况。家中如果有慢性病患者、婴幼儿，还要备足常备药与母婴用品。这两天市民还要紧盯气象、应急、社区发布的预警信息，不信谣、不传谣，杜绝侥幸松懈心态。

“课中”守住底线

狂风暴雨不外出 科学居家避风险

台风登陆前后、最强风雨来袭阶段，便是“防台课堂”正式开课之时，全体家庭成员应稳定心态，居家避险，非必要绝不外出。

风雨中，应全程紧闭门窗、锁死防盗扣，不要开窗通风，规避气压差损毁门窗玻璃的风险。居家避险远离落地窗、飘窗、玻璃幕墙，优先选择卫生间、无窗储物间等狭小房间躲避，不要倚靠窗边观望风雨。

屋内一旦发生积水倒灌，应第一时间切断全屋总电源、关闭燃气总阀，严禁赤脚踩踏积水，防范触电、燃气泄漏险情。如房屋墙体开裂、渗水严重，务必听从社区与救援人员的安排，紧急转移撤离，千万别舍不得家中财物。

牢记台风眼特殊现象，短暂风停雨歇只是暂时间歇，切勿趁机出门闲逛、捡拾户外掉落物件，短时内反向狂风暴雨将再度来袭。

“课后”排查隐患

警惕次生灾害发生 细致检修受损房屋

台风过境、警报解除不等于风险结束，做好课后复盘检修，才能规避次生安全隐患。

电气安全优先排查.所有被雨水浸泡的电器，均不可私自通电使用，务必联系专业电工上门检测，验收合格后方可投入使用。及时开窗通风除湿，做好全屋清洁消杀，避免潮湿滋生霉菌。

户外出行保持警惕.外出应绕行倒伏树木、断裂电线、脱落外墙建材，远离河道、低洼积水路段，不蹚浑浊积水，防范漏电、边坡滑坡等次生事故。

居家全面检查房屋.仔细查看屋顶、墙体、门窗有无渗水、开裂损伤，阳台排水系统是否依旧通畅，总结本次防台经验，完善家庭常态化防台预案，为今后极端天气防御做好准备。

防台这堂“必修课”，“课前”做足准备、“课中”守住底线、“课后”排查隐患，三步缺一不可。趁着台风来临前的宝贵时间，守好家门、守护平安，共同筑牢温州防汛防台安全防线。

来 源：温州日报

原标题： 台风“白海豚”将至，狂风暴雨已在路上，今明两天赶紧行动

居家防台“必修课”开讲

记者 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com