秋假来温州，娃的秋假，你的假期！

温州文旅资讯 2026-10-31 08:51:00

秋假带娃出去玩，最怕行程排太满，大人比娃还累，这次温小旅给大家介绍几个温州能玩能住、不用来回折腾的地方。

秋假带娃出去玩

最怕行程排太满，大人比娃还累

这次温小旅给大家介绍几个

温州能玩能住、不用来回折腾的地方

娃的秋假不无聊

大人也能喘口气

建议先收藏，照着走就行

@小红书-旧na样

温州乐园的六大主题区，从欧陆风情一路逛到龙之谷，40余项高科技游乐体验把刺激和梦幻揉在了一起。

组图@小红书-旧na样

疯狂过山车、极速飞车、海盗船、大摆锤、蹦极……想找尖叫来这儿就对了。

@小红书-柳上寒

组图@小红书-旧na样

玩累了再慢下来：双层木马转着浪漫，88米地标摩天轮把秋色收进眼底，粉红城堡随手一拍就是童话。带宝贝闯进这座“多巴胺王国”，快乐根本停不下来。

@温州极地海洋世界

温州极地海洋世界是浙南闽北最大的海洋世界，八大主题区、100多个观赏点一路铺开。

@小红书-爱拍照的诞珞麻

组图@小红书-旧na样

穿过海底隧道，水母宫、金鱼宫依次登场，鳐鱼和鱼群从身边游过，蔚蓝世界把人轻轻裹住。

@瓯海文化旅游

组图@小红书-柳上寒、旧na样

表演也多到看不过来，美人鱼、喂食秀轮番上场，海豚海狮“萌”力全开。还能去萌萌宠物园喂小动物，和南极企鹅一起卖萌……

@瓯海文化旅游

奇妙太阳鸟国际大马戏把桑巴、马术和小丑互动揉成一场多元大秀，核心剧目《疯狂派对》全长约70分钟，由长隆原班导演团队打造，沉浸感拉满。

组图@小红书-爱拍照的诞珞麻

空中飞人、高空轮等高空节目惊险又精彩；小丑还会跑到观众席互动送礼物，全场尖叫不断，气氛一路嗨到底。

奇妙美人鱼度假酒店的房间里，海洋气息轻轻落在每一处。

2楼泳池房推窗便见波光，5楼loft亲子房把滑梯藏进房间，童趣不用出门找。

酒店直通乐园、海洋世界、大马戏三大园区，尽兴之后转身就能回房，秋假的节奏在这里慢下来。

☆地址：温州乐园旅游度假区

☆门票（供参考）：

温州乐园+当日马戏表演 119元/人；

温州极地海洋世界+当日马戏表演 219元/人；

温州乐园+极地海洋世界双园联票 260元/人；

温州乐园奇妙美人鱼度假酒店，客房480元/晚起，内含双早。

☆小贴士：

门票可在温州乐园旅游度假区微信小程序购买；园区营业时间及个别项目表演时间，也可在公众号实时查询。

@山海乐清

组图@铁定溜溜

铁定溜溜依托雁荡山，把“铁皮石斛+溜”玩到一起。虎溜溜从林间盘旋而下，溜溜塔层层有惊喜，山地滑车顺坡冲进秋风，大小玩家都能一次刷过瘾。

组图@小红书-铁定溜溜度假区

南瓜童话小镇里，巨型南瓜蹲在草地上，秋阳一照就像绘本封面。

组图@铁定溜溜

萌宠乐园的小矮马、羊驼凑过来互动，石斛文化园则像一堂鲜活的本草课，把铁皮石斛的秘密慢慢讲给孩子听。

@小红书-乐清慢方舍民宿

「慢方舍民宿」藏在铁定溜溜度假区里，现代设计融进乡野意趣。一号院临水联排，休闲吧、书吧、包厢一应俱全，loft和家庭房空间宽裕，一个娃两个娃都住得开。

组图@小红书-乐清慢方舍民宿

二号院半隐于竹林后，小楼紧挨稻田，旁边就是溜溜塔。二三楼阳台视野开阔，部分大床房配茶榻和泡池，住得从容，也清净自在。

☆地址：铁定溜溜

☆门票（供参考）：

成人票168元/人（含付费项目三选一），儿童票118元/人（含付费项目二选一），1.2米（不含）以下的小朋友，70周岁（含）以上老年人免景区大门票，需监护人陪同；

铁定溜溜慢方舍，客房988元/晚起，内含双早、铁定溜溜双人景区大门票。

☆小贴士：

可进入铁定溜溜微信小程序购票、订房。

@小红书-V云岚牧场

云岚牧场藏在泰顺柳峰乡墩头村的山间，海拔800米，是“一鸣”的奶牛基地，也被唤作“浙南小瑞士”。

组图@小红书-糕糕不是猫

秋假来的时候，草场顺着山势铺开，风车慢转，奶牛踱步，山风里多了几分清爽。

组图@云岚牧场

滑草、开迷你卡丁车，喂奶牛、做奶糖；玩累了就在草地上野餐、放风筝，或者往草地上一躺，看风车慢慢转。好玩的多，慢慢玩就是了。

@泰顺旅游

云岚牧场度假酒店把北欧的简约安放在山间，客房通透敞亮，全景落地窗将草场与风车轻轻框进房里，餐厅、咖啡馆也备得齐整。

组图@云岚牧场

玩累了便住下。入夜有碎钻似的星光，晚风裹着青草香钻进窗户，远处偶尔几声虫鸣，躺进软乎乎的被窝，连梦都沾着清甜。

☆地址：云岚牧场

☆门票（供参考）：

成人票80元/人，1.2米（含）以下的小朋友免景区大门票；

云岚牧场度假酒店客房538元/晚起，内含2大1小早餐、2大1小景区大门票。

☆小贴士：

可搜索“云岚牧场”微信服务号购票、订房。

@小红书-尹尹

南雁仙宠乐园藏在绿意里，空气清爽，步道干净。

组图@小红书-尹尹

走进萌兽森林，卡皮巴拉、细尾獴在林间散步，树懒“躺平”上班，孩子端着饲料就能零距离投喂，闪电餐厅正好歇脚。

组图@小红书-尹尹

往前是百鸟乐园，黑天鹅浮在水面，白鸽和鹦鹉绕着栈道飞，运气好还能撞见孔雀开屏；最后到萌宠仙墅，矮马骑一圈，黑鼻羊、羊驼、梅花鹿在树荫下发呆，仙姑台边顺手拍张山水全景。

@小红书-尹尹

雁荡山君澜度假酒店坐落在南雁荡山腹地，背倚奇峰，面朝碧溪。258间宋韵客房与9栋私汤别墅，白墙黛瓦、亭台楼阁、流水石桥织成庭院，一步一景如宋画。

组图@小红书-尹尹

室内原木与留白铺开东方气韵，凭窗便是山岚树影。没有张扬设计，只留温润松弛的度假感。

☆地址：南雁荡山仙宠乐园

☆门票（供参考）：

单人票69元/人，一大一小99元；

雁荡山君澜度假酒店，客房899元/晚起，内含双早。

☆小贴士：

可进入阳阳伴我游微信小程序购票、订房。

组图@苍南旅投集团

玉苍山坐落于苍南县城西北二十公里处，山、石、溪、瀑、湖、林、寺融于一体。主峰大玉苍海拔921.5米，素有“苍南西部众山之祖”的美誉。

组图@苍南旅投集团

108处奇石散落山间，不争不抢，却处处成景。想慢慢走，就沿山道爬上去，奇石一路相伴；想换个视角，也可以乘直升机低空俯瞰，石海与云海一次收进眼底。

组图@苍南旅投集团

谁能拒绝被一群软乎乎的萌宠包围？那就来玉苍山萌宠乐园，这里是亲子游与治愈系玩家的天堂，多种萌物零距离互动，快乐值直接拉满！

组图@苍南旅投集团

萌宠之外，不锈钢滑梯穿梭在绿树间，挖沙区，孩子能玩一下午；攀爬设施也备齐，娃尽情释放活力，大人正好松松手。

@苍南文旅

来玉苍山，不妨住进新晋的「祥和酒店」。它隐在深处，依天湖而筑，藏身万亩林海，是一处不被打扰的森林氧吧。

组图@苍南文旅

在这里，推窗便是湖山与云雾一起涌来；朝夕之间，只有林风、鸟鸣和清透的呼吸相伴。

☆地址：玉苍山国家森林公园

☆门票（供参考）：

单人票（大小同价）40元/人，亲子票（1大1小）60元/人。

☆小贴士：

可进入乐游168微信小程序购票。

这个秋假

来温州轻松遛个娃

娃玩得开心

你也能好好歇一歇

来 源：温州文旅资讯

原标题： 秋假来温州，娃的秋假，你的假期！

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