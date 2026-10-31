算力券、语料券、模型券，最高奖补50万！洞头专项奖补来了
洞头发布 2026-10-31 10:03:21
为抢抓人工智能产业发展风口，切实降低辖区各主体AI研发数据建设、大模型应用成本，洞头区重磅推出“算力券、语料券、模型券”专项奖补。11月15日起，奖补政策实施细则正式实施。
为抢抓人工智能产业发展风口，切实降低辖区各主体AI研发数据建设、大模型应用成本，洞头区重磅推出“算力券、语料券、模型券”专项奖补。11月15日起，奖补政策实施细则正式实施。跟着小编一起来读懂这份奖补政策。
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原标题： 算力券、语料券、模型券，最高奖补50万！洞头专项奖补来了
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