温州日报 2026-10-31 08:59:00

温州各地时尚产业联袂浙江及全国各地好物，市井升腾烟火气融汇潮趣时尚生活空间。10月30日，“浙里来消费·AI尚新生活”2026金秋消费季在温州科技广场正式启动。

温州网讯 温州各地时尚产业联袂浙江及全国各地好物，市井升腾烟火气融汇潮趣时尚生活空间。昨晚，“浙里来消费·AI尚新生活”2026金秋消费季在温州科技广场正式启动。活动以人工智能为主题，聚焦新供给、新赛道、新模式、新场景展开，呈现“从现代生活到未来生活”的时空跨越，全面激活金秋消费市场活力，受吸引而来的本地市民及外地游客现场掀起逛吃热潮。

活动由浙江省商务厅、温州市人民政府共同主办，于10月29日至11月2日举行。作为全省金秋消费季系列促消费活动的重头戏，总面积约2万平方米、近400个展位的活动现场，分为“漫享现代生活”和“遇见未来生活”两大板块，设置了温州城市风采馆等九大消费模块。

“漫享现代生活”板块集合五大消费模块，呈现消费的广度与产业的厚度。温州城市风采馆以“一区一主题”展现12个县（市、区）的时尚产业与消费场景，其中鹿城聚焦鞋业AI智造，龙湾展示石斛、鸭舌等饮品、卤制品，瓯海展现世界超市，洞头融合海岛文旅，乐清融汇雁荡山水与老字号，瑞安打造童趣IP，永嘉展开楠溪文旅长卷，文成主打舌尖风味，平阳深耕大黄鱼，泰顺带来山城本味，苍南乐游嗨购，龙港碰撞谷子经济。

浙江产业特色馆把杭州丝绸、宁波文具等享誉全国的产业集群搬进同一片空间，沪苏皖好物馆则汇聚科大讯飞、孩子王等长三角知名消费品牌，130多个品牌齐聚金秋美食嘉年华，进口好物站汇聚挪威海豹油、波兰美妆等全球好物。

“遇见未来生活”板块集合四大消费模块，以“四新”维度呈现科技如何重塑消费与生活方式，解读消费的深度与未来。其中潮趣生活空间以“浙里上新”为主题，汇聚浙江省新消费创新大赛获奖品牌，脑科学智能指环、折叠电动车、腰部助行外骨骼等硬核产品集中亮相；车旅智能生活空间中，新能源汽车、房车休旅、车载智能、汽车补能和后备箱市集联袂登场。

启动仪式上，省商务厅发布浙江 “三新” 消费案例，集中展示温州等试点城市持续把客流转化为消费增量的探索成果，温州仙叠岩（大沙岙）等一批案例项目入选。

今年以来，温州以全国现代商贸流通体系试点城市和国家消费新业态新模式新场景试点城市建设为牵引，聚焦首发经济、美食经济等重点赛道，建成惠民大排档等特色消费地标，打造园博园、朔门古港等商文旅融合场景，成功获评全国零售业创新提升试点城市。活动现场，温州发布了瓯菜万人宴、黄鱼宴、东沙不夜港、南哥市集等美食消费新场景十佳案例。京东城市旗舰店项目、电商直播孵化项目、Sail青年营地项目等9个温州商贸新项目也在现场集中签约。

来 源：温州日报

原标题： 2026金秋消费季正式启动 近400个展位呈现“从现代到未来”生活场景

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com