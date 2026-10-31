温州都市报 2026-10-31 10:17:52

当你查出某项肿瘤标志物突然飙升，先别自己吓自己。一位大爷查出CA72-4高出正常值22倍，胃肠镜、CT查了个遍都没事，最后“元凶”竟是他每天吃的一种滋补品。

温州网讯 当你查出某项肿瘤标志物突然飙升，先别自己吓自己。一位大爷查出CA72-4高出正常值22倍，胃肠镜、CT查了个遍都没事，最后“元凶”竟是他每天吃的一种滋补品。

指标飙到155，问题出在哪？

日前，老张（化姓）因肩背疼痛来到温州市人民医院中医科就诊，想调理身体。同时，他还有一个疑问：“我有一个肿瘤指标很高，但检查都没问题，怎么回事？”

接诊的林友宝主治中医师翻看了老张在外院的检查结果：CA72-4高达155U/ml（正常值<7），显著增高，但胃肠镜、腹部CT及其他肿瘤标志物均无异常，建议后续复查。

开完方，老张又问：“我最近每天坚持吃海参，还能继续吃吗？”林友宝注意到，老张舌苔腻、体态偏胖，属于痰湿体质，不适合进补海参。他忽然想到：滋补品也可能引起CA72-4升高。于是建议老张停吃海参后来复查。

半个月后，老张来复查CA72-4，结果仅为0.3 U/ml，恢复正常了。他心中的石头也落地了。

指标升高别慌，先排查这几类原因

CA72-4是一种高分子黏蛋白类癌胚抗原，是临床常用的肿瘤标志物之一，对胃癌的特异性较高。它升高的原因主要有四类：

恶性疾病：如胃癌、胰腺癌、结直肠癌、卵巢癌等。若显著升高，尤其是超过正常上限5倍，需高度警惕。

良性疾病：这是最常见的原因，如消化道炎症、肝硬化、痛风、风湿性关节炎、妇科疾病等，升高幅度一般不大。

生理、生活因素：长期熬夜、吸烟饮酒，或女性月经期、妊娠期等，可能出现暂时波动或轻度升高。

食物或药物：这是最容易被忽视的因素。服用灵芝孢子粉、冬虫夏草等滋补品，或食用海参、野生榛蘑等，都可能引起CA72-4升高。滋补品本身不含CA72-4，可能是促使身体细胞释放过多该指标。部分药物如秋水仙碱也可能干扰测定。

医生提醒，CA72-4轻度升高多由良性疾病或生活因素引起。如无明显不适，可清淡饮食、充分休息后复查；有服用滋补品习惯的，可停用2～3周后复查。若复查后未见下降甚至持续升高，则需进一步检查。

来 源：温州都市报

原标题： 肿瘤指标升高22倍，元凶竟是滋补品

医生提醒，CA72-4升高未必是癌，食物、药物都会“搅局”

作者：林友宝

本文转自：温州新闻网 66wz.com