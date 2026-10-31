温州日报 2026-10-31 08:56:00

10月28日，全市服务业扩能提质工作推进会暨“链长制”第一次全体会议召开。而就在一个多月前，温州高规格召开全市服务业大会，两场会议前后衔接、连续推进，指向同一个清晰信号：温州“以抓制造业的力度抓服务业”，正从顶层设计快步走向落地攻坚。

温州网讯 10月28日，全市服务业扩能提质工作推进会暨“链长制”第一次全体会议召开。而就在一个多月前，温州高规格召开全市服务业大会，两场会议前后衔接、连续推进，指向同一个清晰信号：温州“以抓制造业的力度抓服务业”，正从顶层设计快步走向落地攻坚。

翻开前三季度的成绩单，我市服务业底盘稳、势头足：全市实现服务业增加值4817.8亿元，占GDP比重达61%，同比增长5.4%。其中软件信息、租赁和商务服务业等新兴赛道营收增速位居全省前列，成为拉动增长的新引擎。

如果说9月的大会是定下了“路线图”，那这场推进会就是铺开了“施工图”，最直观的变化，是赛道更清晰、打法更明确了。

为推动服务业扩能提质，我市制订了实施意见和三年行动计划，明确了“6+4”重点产业链和57条细分赛道，并逐个赛道建立“一库两包三清单”，形成了市领导领衔、部门协同、区（县、市）联动的工作格局。

其中最具标志性的变化，是县域发展告别同质化布局，立足禀赋精准施策，形成功能互补、错位发展的全市“一盘棋”格局。

中心城区聚力高端服务能级提升。鹿城作为全市唯一千亿级社零消费强区，山姆、盒马鲜生等即时零售头部企业实现销售额超25亿元。龙湾发挥“三区叠加”优势，深耕软件信息与科技创新服务，目前国际云软件谷集聚软服企业超900家。瓯海推出“全员招商”攻坚行动，以“数据得楼”精准匹配企业与楼宇资源，森马物流、博纳德人力资源等行业龙头相继落地。

工业强市聚焦制造业和服务业融合赋能。乐清依托雄厚制造业家底，深耕科技服务与供应链物流，推动制造与服务双向赋能，1-9月新增服务业市场经营主体1.89万家。瑞安发挥交通区位优势，形成“物流通道+数字外贸”协同发展新格局，TIR国际公路运输多项业务实现全省首发。

沿海县和山区县则立足禀赋打造特色赛道。洞头坚持发展海洋新质生产力，集全区之力建设华东深远海风电母港，全面增强海岛高质量发展动能；龙港激活消费与文创动能，文化“新三样”IP赋能潮玩产业入选省文化领域“小切口”改革试点；永嘉深挖教玩具、纽扣产业品牌优势，推动专业市场转型升级，桥头纽扣市场入选全省首批专业市场高质量发展试点。

差异化格局的形成，背后是工作体系的系统性重构。温州将制造业领域经实践验证的“链长制”平移至服务业，建立市委书记、市长双挂帅的高规格机制，设立“一办十链”工作架构，推动服务业从行业分散管理向产业链统筹攻坚转变。

此外，全市还排定141个年度重大服务业项目，涵盖战略支撑、产业赋能、生活美好三大类，同时深入开展服务业“千企上规”行动，截至目前，全市已新增规（限）上服务业企业356家。而去年率全国之先设立的市级人工智能局，更推动服务业向AI生态驱动跃迁。

锚定打造东南沿海现代服务业中心城市的目标，温州正推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质多样化升级。

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以制造实劲 拓服务新局

一座城市的经济，不只有车间的轰鸣，还有服务的温度。从9月全市服务业大会定框架明方向，到10月链长制全体会议抓落地促攻坚，短短一个月间，温州服务业推进节奏紧锣密鼓。抓服务业绝非脱离制造另起炉灶，而是沿用抓制造业的实招硬招，补价值链短板、优差异化布局。当每条赛道都有闭环机制、每个项目都有节点管控，服务业扩能提质的实效，终将转化为温州产业升级的持久动能。

来 源：温州日报

原标题： 新赛道 温州有何新打法

以抓制造业力度抓服务业

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com